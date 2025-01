Роботи, комп’ютери, суперучителі: як проєкт Leave no one behind змінює школи

Благодійний проєкт комп’ютеризації та інноваційної освіти Leave no one behind partnership у трьох областях реалізовує громадська організація "Всеукраїнський демократичний форум", за підтримки Тайваню та за сприяння Миколи Княжицького. Відбір учасників проєкту відбувся влітку минулого року.

Впродовж шести місяців вчителі інформатики були студентами, зустрічалися на тижневих сесіях, навчалися онлайн. А тепер, впродовж тижня їм доведеться скласти підсумкові іспити, захистити власні технологічні проєкти, - розповіла керівниця проєкту Уляна Пак. За успішне проходження навчання вчителі отримають сертифікати та набори тайванської техніки для кабінетів інформатики.

"Зараз в УКУ навчаються 33 вчителі із 20 шкіл. Університетський курс вимагав багато часу та зусиль. Заявок було багато, відбір пройшли педагоги із 24 шкіл, але не усі справилися із завданнями та дійшли до фіналу проєкту. Нашою амбітною ціллю було створити сіпльноту освітян інноваторів. І перших випускників проєкту ми вже назабаром привітаємо. Вони продовжать працювати у школі, а також зможуть тренувати інших вчителів інформатики, долучатися до розробки нових освітніх програм, якісно змінювати школи", - пояснила Уляна Пак.

Двоє вчителів інформатики з львівської школи N49 влітку пройшли відбір та стали учасниками програми підвищення кваліфікації.

"Нам довелося зробити велику кількість замін під час уроків інформатики, аби вчителі змогли відвідати навчання в УКУ в повному обсязі, почерпнути всі знання, які надавав проєкт" - розповіла директорка Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів N49 м. Львова Уляна Грамоліна.

За підсумками успішного навчання педагогів школа отримає для нового кабінету інформатики – 16 ноутбуків, проєктор з екраном та комплект робототехніки.

"Перш за все наш колектив отримав знання - це важливий внесок. За пів року викладачі УКУ поділилися з нами цінною інформацією. І незалежно від того, чи є в нас техніка, ми вже отримали користь", - підкреслила директорка школи.

Зараз у закладі освіти 650 учнів, для них функціонують два комп’ютерні класи. Окремо виділено навчальні години з робототехніки. Ця дисципліна тут обов’язкова із першого класу. Крім того, у школі планують впровадити STEM світу, технологічно інтегрувати різні предмети. Для цього й згодяться нові знання, отримані вчителями в УКУ.

"Це не легке навчання, багато домашніх завдань, практичних завдань. Учні часто підбадьорюють своїх вчителів. Діти вірять в їхній успіх не на 100, а на 200 відсотків, оскільки у нас два вчителі. Школярі щиро допомагали, клеїли скотч, аби та машинка - робот, на якій вчителі мають здати екзамен, вірно рухалася за визначеною траєкторією. Ми всі дуже вболіваємо за підсумкові іспити колег.

Український католицький університет поставив вчителям класну, високу планку. Так і має бути. Бо ті, хто хочуть чогось почерпнути і здобути, мають відповідати вимогам. Це виклик для адміністрації школи, вчителів, учнів. Ми впевнені в успішному завершенні навчання й налаштовані на успіх. Дякуємо за нагоду зробити школу сучаснішою, зацікавити дітей", - наголосила директорка школи Уляна Грамоліна.