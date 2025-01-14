"Політика буде рішучішою": Волкер припустив, як Трамп діятиме щодо війни в Україні

Про це він розповів в інтервʼю "Радіо Свобода".

За словами Волкера, майбутній американський президент Дональд Трамп після інавгурації може зателефонувати диктатору РФ Путіну та "сказати, щоб він припинив війну".

Він вважає, що можна зрозуміти, чого очікувати від Трампа, "зважаючи на те, що він говорить".

"Було сказано, що потрібно продовжувати надавати військову підтримку Україні. Можливо, у формі позик, а не грантів за рахунок грошей платників податків… Говориться, що треба демонструвати позицію сили", - додав ексспецпредставник.

На запитання, чи зацікавлений майбутній глава США у швидкому чи справедливому, за Києвом і партнерами, мирі, Волкер зауважив: Трамп "наполягатиме так сильно, як тільки може, щоб забезпечити і те, й те".

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"Як на мене, все відбувається дуже прозоро. Трамп заявив, що хоче зателефонувати Путіну й сказати йому закінчити війну… Ми ще не знаємо, що це означає з огляду на те, якою буде підтримка України. Але, думаю, можемо не сумніватися, що політика (нової адміністрації, – ред.) буде дещо рішучішою", – підкреслив Волкер.

Дипломат також прокоментував запитання, який результат в Україні Трамп вважав би свідченням свого сильного лідерства.

"Трамп хоче бути дуже обережним, щоб не видавалося, буцімто він програє Путіну. Він повинен розуміти: якщо Путін зможе зберегти територію, яку він захопив силою, а потім нав’яже Україні обмеження її суверенітету, приміром – неможливість приєднатися до НАТО, наприклад, – тоді світ сприйматиме це як перемогу Путіна і програш Трампа", - акцентував колишній спецпредставник.