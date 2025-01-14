У кількох областях України оголосили загрозу ударних БПЛА: ситуація вранці 14 січня

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, о 10:08 військові поінформували про загрозу дронів для Запорізької області. Станом на 10:15 ударні БПЛА фіксували на півночі Запорізької області з північно-західним курсом.

О 10:27 Дніпропетровську область повідомили про загрозу застосування безпілотників з південно-східного напрямку. Станом на 10:40 дрони рухались у напрямку Дніпра з півдня.

Вже о 10:52 військові поінформували про нові ворожі БПЛА на південному сході Дніпропетровщини з північного/північно-західного курсу.

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