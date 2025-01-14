На Київщині жінка випала з 4-го поверху на дах аптеки
У місті Ірпінь Київської області у вівторок, 14 січня, з 4-го поверху житлового будинку випала жінка: вона впала на дах аптеки
Про це інформує ДСНС Київщини.
Вказано, що рятувальники отримали повідомлення про те, що в Ірпені на вул. Шевченка з вікна багатоповерхового будинку випала людина, об 11:13.
"Прибувши, рятувальники встановили, що на дах аптеки, яка розташована в першому поверсі 9-поверхового будинку, впала жінка, 1960 року народження", - йдеться у повідомленні.
Жінку транспортували до автомобіля швидкої за допомогою нош. Її ушпиталили з відкритими переломами кінцівок та, імовірно, переломом хребта.
Обставини її падіння встановлюють правоохоронці.
- Раніше у Львові на вулиці Грінченка з вікна четвертого поверху випала 14-річна дитина. Дівчина впала на авто, яке була припарковано під будинком.
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