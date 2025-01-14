Ілон Маск заявив, що вже третьому пацієнту встановили мозковий імплантат Neuralink

Про це повідомляє Associated Press.

"У нас є ... три людини з Neuralink, і всі вони почуваються добре", - заявив він.

Він додав, що з моменту першої імплантації, яка відбулася близько року тому, компанія вдосконалила свої пристрої.

Серед змін – збільшена кількість електродів, підвищена пропускна здатність і покращена ефективність батарей. Маск також висловив надію, що цього року Neuralink зможе імплантувати експериментальні пристрої ще 20-30 учасникам.

Поки що компанія не розкрила подробиць про останнього пацієнта. Водночас відомо, що другий реципієнт, який має травму спинного мозку, минулого літа навчився користуватися імплантатом для гри у відеоігри та роботи з програмним забезпеченням для 3D-моделювання. Перший пацієнт, також паралізований, розповідав, як імплантат допоміг йому грати у відеоігри та шахи.