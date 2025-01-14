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Ілон Маск заявив, що вже третьому пацієнту встановили мозковий імплантат Neuralink

Марія Науменко
14 січня, 2025 вiвторок
14:14
Технології Ілон Маск

Мільярдер Ілон Маск повідомив, що третій пацієнт отримав мозковий імплантат від його компанії Neuralink, яка розробляє інтерфейси між мозком людини та комп’ютерами

Зміст

Про це повідомляє Associated Press.

"У нас є ... три людини з Neuralink, і всі вони почуваються добре", - заявив він.

Він додав, що з моменту першої імплантації, яка відбулася близько року тому, компанія вдосконалила свої пристрої. 

Серед змін – збільшена кількість електродів, підвищена пропускна здатність і покращена ефективність батарей. Маск також висловив надію, що цього року Neuralink зможе імплантувати експериментальні пристрої ще 20-30 учасникам.

Поки що компанія не розкрила подробиць про останнього пацієнта. Водночас відомо, що другий реципієнт, який має травму спинного мозку, минулого літа навчився користуватися імплантатом для гри у відеоігри та роботи з програмним забезпеченням для 3D-моделювання. Перший пацієнт, також паралізований, розповідав, як імплантат допоміг йому грати у відеоігри та шахи.

  • Наприкінці січня 2024 року стало відомо, що перша людина отримала імплантат від стартапу мозкового чипа, який розробила компанія Neuralink Ілона Маска.
  • У лютому Маск заявив, що перша людина, якій вживили мозковий імплант, змогла керувати мишею на екрані за допомогою своїх думок.
  • На початку серпня компанія Neuralink повідомила про успішну імплантацію другому пацієнтові мозкового чипа, розробленого для того, щоб дати паралізованим людям змогу використовувати цифрові пристрої за допомогою думок.
Теги:
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Світ
Наука
Здоров'я
Медицина
Ілон Маск
США
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