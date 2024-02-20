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Маск заявив, що перша людина з імплантом Neuralink змогла керувати комп'ютерною мишею силою думки

20 лютого, 2024 вiвторок
13:23
Технології Neuralink

Американський мільярдер і засновник компанії Neuralink Ілон Маск заявив, що перша людина, якій вживили мозковий імплант, змогла керувати мишею на екрані за допомогою своїх думок

Про це пише Reuters.

"Прогрес хороший, і, здається, пацієнт повністю одужав, без жодних негативних наслідків, про які ми знаємо. Пацієнт може рухати мишею по екрану, просто думаючи", - зазначив Маск.

Він додав, що зараз Neuralink намагається отримати від пацієнта якомога більше натискань кнопки миші силою думки.

Зазначається, що дослідження використовує робота для хірургічного введення імплантату в область мозку, яка контролює рухи. У компанії повідомили, що їхня початкова мета полягає в тому, щоб дозволити людям керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою за допомогою своїх думок.

Агентств наголошує, що Маск має великі амбіції щодо Neuralink, заявляючи, що це сприятиме швидкому хірургічному введенню його чіпів для лікування таких захворювань, як ожиріння, аутизм, депресія та шизофренія.

Раніше американський бізнесмен казав, що першими користувачами Neuralink будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками.

  • Наприкінці січня стало відомо, що перша людина отримала імплантат від стартапу мозкового чипа, який розробила компанія Neuralink Ілона Маска.
Теги:
Світ
Ілон Маск
США
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