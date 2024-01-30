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Компанія Маска Neuralink вперше вживила імплант у мозок людини

30 січня, 2024 вiвторок
06:16
Технології Ілон Маск

Перша людина отримала імплантат від стартапу мозкового чипа, який розробила компанія Neuralink американського бізнесмена Ілона Маска

Про це він написав у себе в Twitter (Х).

"Перша людина отримала імплант Neuralink учора, відновлення проходить добре", - йдеться у повідомленні.

Маск зазначив, що, за першими даними, показники роботи приладу виглядають обнадійливими.

Винахідник зазначив, що пристрій дозволяє керувати телефоном або комп'ютером, а через них майже будь-яким пристроєм, просто за допомогою думки.

"Першими користувачами будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Уявіть собі, якби Стівен Гокінг міг спілкуватися швидше, ніж швидка друкарка чи аукціоніст. Це мета", - заявив Маск.

Як пише The Guardian, минулого року управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило компанії Neuralink провести перше випробування імпланту на людях.

Дослідження від стартапу Neuralink – це випробування його бездротового інтерфейсу мозок-комп’ютер для оцінки безпеки імпланту та хірургічного робота.

Згідно з інформацією на вебсайті компанії дослідження оцінить функціональність інтерфейсу, який дозволяє людям з тетраплегією або паралічем усіх чотирьох кінцівок керувати пристроями своїми думками. Набір добровольців для клінічних випробувань із вживлення імплантів у мозок компанія розпочала у вересні 2023 року.

Довідково: Neuralink — американська компанія, що розробляє мозкові імпланти, які стануть інтерфейсом для взаємодії між мозком людини та електронним пристроєм. Створена за участі Ілона Маска компанія розпочала свою діяльність у 2016 році. Її представили у березні 2017 року.

  • Нагадаємо, американський мільярдер, засновник компаній Tesla і SpaceX, а також власник соціальної мережі Х Ілон Маск залишається найбагатшою людиною світу за підсумками 2023 року.

Теги:
Світ
Здоров'я
Медицина
Ілон Маск
США
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