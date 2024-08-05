Neuralink повідомила, що імплантувала мозковий чип другому пацієнту

Про це розповів власник стартапу Ілон Маск, передає Reuters.

Neuralink тестує пристрій, призначений для допомоги людям із травмами спинного мозку. Вживлений першому пацієнту чип дав йому змогу грати у відеоігри, переглядати інтернет, публікувати повідомлення в соціальних мережах і рухати курсором на своєму ноутбуці.

Як розповів Маск, другим учасником стала людина з травмою спинного мозку, подібною до травми першого пацієнта, який був паралізований, травмувавшись під час пірнання. Маск сказав, що в мозку другого пацієнта працюють 400 електродів імплантату. Neuralink на своєму сайті повідомила, що імплантат використовує 1024 електроди.

Маск не повідомив, коли саме Neuralink прооперував другого пацієнта, проте зауважив, що за очікуваннями, компанія надасть імплантати ще вісьмом людям цього року в рамках клінічних випробувань.