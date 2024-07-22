Маск оголосив про початок розробки людиноподібних роботів

Про це повідомляє Reuters.

"У 2026 році автовиробник буде випускати роботів, сподіваюся, для інших компаній", - заявив Маск.

У квітні Маск заявив, що робот Tesla під назвою Optimus зможе виконувати завдання на заводі до кінця цього року і може бути готовий до продажу вже наприкінці 2025 року.

Маск має історію невиконання сміливих обіцянок, зокрема у 2019 році він сказав інвесторам, що до 2020 року Tesla буде управляти мережею безпілотних автомобілів "robotaxi".

Минулого тижня він повідомив, що презентація роботаксі займе більше часу, сказавши, що він попросив "важливу зміну дизайну" передньої частини автомобіля.

Tesla випустила перше покоління свого робота Optimus під назвою Bumblebee у вересні 2022 року. Цього року компанія опублікувала відео другого покоління двоногого робота, який складає футболку на заводі фірми.

Останніми місяцями Маск зосередився на штучному інтелекті, програмному забезпеченні для автономного водіння, роботаксі та роботі Optimus на тлі скорочення попиту на електромобілі, на які припадає понад 80% квартального доходу Tesla.

Tesla збирається оприлюднити результати за другий квартал у вівторок, при цьому Уолл-стріт очікує, що рентабельність сягне п’ятирічного мінімуму, але в центрі уваги також будуть амбітні плани Маска щодо робототаксі та продуктів ШІ.