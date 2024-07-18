OpenAI випустив дешевшу версію ШІ GPT-4o mini
Американська компанія Open AI, яка створила ChatGPT, презентувала GPT-4o mini - меншу та дешевшу версію своєї моделі штучного інтелекту GPT-4o
Про це пише Bloomberg.
"OpenAI випускає більш доступну, зменшену версію своєї флагманської моделі штучного інтелекту, щоб звернути увагу на ширше коло розробників і бізнес-клієнтів на ринку послуг штучного інтелекту, що стає все більш переповненим", - йдеться в матеріалі.
У компанії заявили, оновлена модель стане доступною відсьогодні, 18 липня, для безкоштовних користувачів і платних передплатників ChatGPT Plus і Team. Водночас корпоративним клієнтам ця модель штучного інтелекту буде запропонована наступного тижня.
Зазначається, що GPT-4o mini замінює стару модель GPT-3.5 Turbo в ChatGPT.
За словами Open AI, GPT-4o mini - це їхня перша модель ШІ, якою використовується нова тактика безпеки - "ієрархія інструкцій". Такий підхід має змусити систему штучного інтелекту виділяти пріоритети в інструкціях: таким чином людям буде складніше змусити інструмент робити те, що він не повинен робити.
Водночас акцентується, що GPT-4o mini зможе спочатку генерувати зображення і текст, а згодом - зможе обробляти й інші типи контенту.
Інформаційне агентство зазначає: OpenAI представила GPT-4o в травні, оголосивши, що це - кращий цифровий асистент із можливістю обробки аудіо й візуальної інформації в режимі реального часу. Однак запуск деяких функцій був відкладений через роботу Open AI над вирішенням потенційних проблем безпеки.
Відомо, що GPT-4o mini пропонує деякі з таких функцій, проте з часом її компанія прагне додати ще більше.
- 17 липня стало відомо, що один зі співзасновників OpenAI, Андрей Карпати, який у лютому покинув компанію, взявся за новий проєкт, що поєднує штучний інтелект з освітою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.29 Купівля 41.29Продаж 41.83
- EUR Купівля 45.1Продаж 45.84
- Актуальне
- Важливе