OpenAI випустив дешевшу версію ШІ GPT-4o mini

Про це пише Bloomberg.

"OpenAI випускає більш доступну, зменшену версію своєї флагманської моделі штучного інтелекту, щоб звернути увагу на ширше коло розробників і бізнес-клієнтів на ринку послуг штучного інтелекту, що стає все більш переповненим", - йдеться в матеріалі.

У компанії заявили, оновлена модель стане доступною відсьогодні, 18 липня, для безкоштовних користувачів і платних передплатників ChatGPT Plus і Team. Водночас корпоративним клієнтам ця модель штучного інтелекту буде запропонована наступного тижня.

Зазначається, що GPT-4o mini замінює стару модель GPT-3.5 Turbo в ChatGPT.

За словами Open AI, GPT-4o mini - це їхня перша модель ШІ, якою використовується нова тактика безпеки - "ієрархія інструкцій". Такий підхід має змусити систему штучного інтелекту виділяти пріоритети в інструкціях: таким чином людям буде складніше змусити інструмент робити те, що він не повинен робити.

Водночас акцентується, що GPT-4o mini зможе спочатку генерувати зображення і текст, а згодом - зможе обробляти й інші типи контенту.

Інформаційне агентство зазначає: OpenAI представила GPT-4o в травні, оголосивши, що це - кращий цифровий асистент із можливістю обробки аудіо й візуальної інформації в режимі реального часу. Однак запуск деяких функцій був відкладений через роботу Open AI над вирішенням потенційних проблем безпеки.

Відомо, що GPT-4o mini пропонує деякі з таких функцій, проте з часом її компанія прагне додати ще більше.