Співзасновник OpenAI відкриває компанію, яка поєднає ШІ з освітою

Про це Андрей Карпати написав у соцмережі X.

Карпати повідомив, що він відкриває компанію під назвою Eureka Labs, яка використовуватиме штучний інтелект для підтримки та розширення навчальних матеріалів, розроблених учителями.

"Цей симбіоз "Учитель + штучний інтелект" може запускати всю навчальну програму курсів на спільній платформі. Якщо ми досягнемо успіху, будь-кому буде легко навчитися чого завгодно, розширюючи освіту як за охопленням (велика кількість людей, які навчаються чогось), так і за обсягом (будь-хто вивчає більшу кількість предметів, ніж сьогодні можливо без сторонньої допомоги)", – йдеться в повідомленні.

Першим продуктом компанії, його словами Карпати, стане курс, який навчатиме студентів навчати власні системи штучного інтелекту, змодельовані як зменшені версії асистента вчителя компанії. Матеріали цього курсу будуть доступні онлайн, але також компанія планує запустити офлайн-навчання.

Довідково. Андрей Карпати народився у Словаччині. У віці 15 років разом з батьками переїхав до Канади.

Карпати є одним зі співзасновників OpenAI. У лютому цього року він повідомив, що покидає компанію, оскільки має плани на майбутнє й особисті проєкти.

В OpenAI Карпати був головним дослідником у галузі машинного навчання та компʼютерного зору. Певний час працював старшим директором із ШІ в Tesla. Там він очолював команду, яка розробляла систему Autopilot, а потім повернувся до OpenAI.