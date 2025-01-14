Вступ до ЄС: Україна сформувала 36 робочих груп для підготовки позицій за всіма переговорними кластерами

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Робимо все можливе, щоб 2025 рік став переломним на нашому євроінтеграційному шляху. Від політичного рішення про початок перемовин ми переходимо до переговорів за конкретними кластерами", - зазначив він.

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За словами Шмигаля, Україна має необхідну архітектуру для перемовного процесу з Європейським Союзом. Надалі уряд продовжить скринінг українського законодавства на відповідність європейському.

"Наше завдання - пройти переговорний процес максимально швидко", - наголосив прем'єр.

Зазначимо, що після того, як уряд України затвердив план виконання рекомендацій Єврокомісії щодо кожного переговорного розділу, переговори про вступ України до ЄС до моменту закриття всіх переговорних кластерів є наступним етапом на шляху країни в Євросоюз. Після цього Єврокомісія має презентувати свій висновок на предмет готовності України до вступу в ЄС.