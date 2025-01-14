Вступ до ЄС: Україна сформувала 36 робочих груп для підготовки позицій за всіма переговорними кластерами
Україна вже сформувала 36 робочих груп для підготовки переговорних позицій про вступ до Європейського Союзу за всіма кластерами
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Робимо все можливе, щоб 2025 рік став переломним на нашому євроінтеграційному шляху. Від політичного рішення про початок перемовин ми переходимо до переговорів за конкретними кластерами", - зазначив він.
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За словами Шмигаля, Україна має необхідну архітектуру для перемовного процесу з Європейським Союзом. Надалі уряд продовжить скринінг українського законодавства на відповідність європейському.
"Наше завдання - пройти переговорний процес максимально швидко", - наголосив прем'єр.
Зазначимо, що після того, як уряд України затвердив план виконання рекомендацій Єврокомісії щодо кожного переговорного розділу, переговори про вступ України до ЄС до моменту закриття всіх переговорних кластерів є наступним етапом на шляху країни в Євросоюз. Після цього Єврокомісія має презентувати свій висновок на предмет готовності України до вступу в ЄС.
- Ще у жовтні Європейська комісія заявила про готовність до відкриття перших переговорних кластерів з Україною у 2025 році за виконання необхідних умов.
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