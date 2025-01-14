РФ ударила дроном по багатоповерхівці в Куп'янську: поранено жінку
Російська терористична армія у вівторок, 14 січня, атакувала з дрона багатоповерхівку в Куп'янську Харківської області, унаслідок чого постраждала одна людина
Про це повідомили в Харківський ОВА.
Указано, що росіяни атакували Куп'янськ близько 10:00.
Ворог ударив FPV-дроном по дев'ятиповерхівці. Внаслідок влучання постраждала 74-річна жінка.
- Того ж дня Росія вдарила по Козачій Лопані Харківської області, внаслідок чого загинув 52-річний чоловік.
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