У Козачій Лопані на Харківщині від ворожого удару загинув чоловік, який вийшов погодувати собаку
Вранці 14 січня російська армія вдарила по Козачій Лопані Харківської області, внаслідок чого загинув 52-річний чоловік
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
За його словами, близько 8:00 окупанти завдали удару по Козачій Лопані, вбивши 52-річного чоловіка, який вийшов з будинку у двір погодувати свого собаку.
Також внаслідок обстрілу було пошкоджено газогін, який наразі намагаються відновити газовики.
Правоохоронці встановлюють тип зброї, з якої росіяни завдавали удару.
- Увечері 12 січня російський ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в Куп'янську Харківської області, внаслідок чого загинув місцевий житель.
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