У Козачій Лопані на Харківщині від ворожого удару загинув чоловік, який вийшов погодувати собаку

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його словами, близько 8:00 окупанти завдали удару по Козачій Лопані, вбивши 52-річного чоловіка, який вийшов з будинку у двір погодувати свого собаку.

Також внаслідок обстрілу було пошкоджено газогін, який наразі намагаються відновити газовики.

Правоохоронці встановлюють тип зброї, з якої росіяни завдавали удару.