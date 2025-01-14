Член комітету ВР із питань енергетики Нагорняк розповів, чи можливі вимкнення світла через морози

Про це заявив член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

За його словами, Україна внаслідок обстрілів зазнала значних втрат у тепловій та гідроенергетиці. Однак частину об'єктів гідроенергетики торік вдалося відновити й захистити. Цей захист виявився успішним, про що свідчать наслідки грудневих обстрілів, зазначив нардеп.

Нагорняк повідомив, що наразі Україна успішно проходить опалювальний сезон. Температура повітря досить сприятлива, а споживання електроенергії – в межах норми.

"Ми частину електричної енергії імпортуємо з Європейського Союзу, нам її достатньо для того, аби балансувати систему. Навіть якщо будуть незначні морози, до 5-10°, якщо вони будуть короткотермінові, день або два, це не вплине на загальну ситуацію в енергетиці", - сказав парламентар.

Якщо ворог знову завдаватиме ударів по енергооб'єктах, вимкнення також мають бути короткостроковими, прогнозує нардеп.

"Якщо ворог не буде цілити по об'єктах генерації, то ми зможемо пройти цю зиму, якщо і з відключеннями, то незначними, короткостроковими. Якщо ці відключення будуть після обстрілів, то вони будуть теж короткострокові, на день або два", - резюмував Нагорняк.