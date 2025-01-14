Для чого українці встановлюють інвертори: переваги рішення

Це обладнання дозволяє забезпечити помешкання електроенергією навіть тоді, коли живлення з мережі відсутнє. В умовах відключень електрики таке рішення стає особливо актуальним. Придбати необхідне устаткування можна онлайн на сайті інтернет-магазину Romstal.

Чому встановлення інвертора — це вдале рішення?

З кожним роком дедалі більше українців встановлюють удома інвертор, має попит це рішення й серед бізнесу. Серед основних причин високої популярності:

автономність — у разі аварій або планових відключень обладнання дозволяє підтримувати роботу освітлення, холодильника, котла й інших важливих пристроїв;

економія коштів — використання інвертора разом із сонячними панелями зменшує витрати на комунальні послуги й окупається вже за кілька років активного функціонування;

захист техніки — обладнання стабілізує напругу та захищає побутові прилади від пошкоджень через «стрибки» в мережі;

надійність — сучасні інвертори працюють автоматично, перемикаючись на резервне джерело живлення за лічені секунди, зазвичай самостійно налаштовувати чи контролювати систему не потрібно.

Тішить і простота встановлення — в каталозі компанії Romstal ви можете вибрати модель на 1–100 кВт потужності відповідно до власних потреб. Обладнання вдасться адаптувати до умов будь-якого будинку, тому таке рішення є універсальним.

Основні види інверторів: короткий огляд

Передусім інвертори відрізняються між собою за принципом роботи. Наразі найбільший попит мають гібридні моделі — вони можуть працювати від сонячних панелей, акумуляторів і загальної мережі.

Мережеві інвертори використовуються у випадках, коли потрібно зменшити споживання за допомогою сонячних панелей. Однак вони не забезпечують резервного живлення в разі відключень світла.

Автономні ж системи ідеально підходять для ситуацій, коли стабільного доступу до електроенергії немає. Вони працюють від акумуляторів, тому забезпечують енергетичну незалежність будинку чи комерційного приміщення.

Вибираючи оптимальний варіант, важливо враховувати власні потреби, необхідний запас потужності (він залежить від кількості приладів, які плануєте під’єднувати), а також бюджет. Якщо виникають питання, детальну консультацію можна отримати від фахівців компанії Romstal.