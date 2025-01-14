Президентка Молдови Санду підтвердила візит лідера самопроголошеного Придністровʼя у Москву, аби обговорити поставки газу

Про це пише NewsMaker.

"Знаю про візит Красносільського до Москви. Це ще один доказ того, що Кишинів не заважає пошуку рішення. Ми хочемо, щоб у людей на Лівому березі Дністра якомога швидше з'явилися електрика, опалення та вода. І якщо цей візит вирішить проблему, нехай вона буде вирішена", - розповіла Санду журналістам.

Видання додає, що раніше в telegram-каналах зʼявилися чутки про те, що Красносільський вирушив до Москви, щоб обговорити поставки газу у Придністровський регіон.

Ситуація в Придністров'ї

Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.

6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева.

10 січня у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.