Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Андрій Курков отримав французьку премію Transfuge за найкращу європейську книжку

Андрій Курков отримав французьку премію Transfuge за найкращу європейську книжку

Дар'я Тарасова
14 січня, 2025 вiвторок
13:51
Культура Андрій Курков

Другий том "Щоденників про життя України під час російської агресії", що отримав назву "Наша щоденна війна", українського письменника Андрія Куркова здобув французьку премію Transfuge

Зміст

Про це Андрій Курков повідомив у facebook.

"Наша щоденна війна" українського письменника та журналіста Андрія Куркова отримала французьку премію Transfuge у номінації "Найкраща європейська книжка".

Премія Transfuge започаткована у 2015 році однойменним журналом. Її вручають за найкращі перекладені французькою мовою книжки.

"Наша щоденна війна" - другий том "Щоденників про життя України під час російської агресії", перший отримав назву "Журнал вторгнення". У книжці представлені есеї, написані з серпня 2022 року до кінця жовтня 2023 року і розміщені за хронологією. Вона зʼявиться в продажу у Франції наприкінці січня - на початку лютого.

На сайті видавництва Noir sur blanc, що видало книжку у Франції, її називають винятковою.

"Через десять років після анексії Криму, через два роки після вторгнення в Україну, Курков показує спроби Росії вже протягом кількох століть знищити українську культуру, тобто культуру народу, рішуче повернутого до Європи. Чи говорить він про надзвичайний стрес мешканців перед обличчям авіанальотів, депортацію громадян з окупованих регіонів, безсоромну корупцію окремих членів українського уряду, роль Зеленського, краудфандинг на підтримку армії чи святкування Гелловіну, Курков показує нам повсякденне життя людей у ​​стані війни. Іноді абсурдне щоденне життя, позначене опором, солідарністю та непохитною рішучістю. Написана уїдливим тоном, то трагічним, то жартівливим, завжди щирим, "Наша щоденна війна" дозволяє нам краще зрозуміти ставки конфлікту, а також те, як його день у день переживає населення", — зазначають в описі книжки.
 

Теги:
Новини
Світ
Франція
Андрій Курков
Читайте також:
Володимир Путін та Дональд Трамп
Автор Оксана Ліховід
13 січня, 2025 понедiлок
Контакти Трампа з Путіним відкривають скриньку Пандори, - професор Айзенберг
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
-0.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.3
    Купівля 42.3
    Продаж 42.97
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 44.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
14 січня
14:08
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Військові навчання у Гомельському районі Білорусі не становлять загрози для України, - ДПСУ
14:01
Саміт ЄС, Марк Рютте
Генсек НАТО Рютте оголосив про початок місії Альянсу у Балтійському морі
14:00
OPINION
Історія з ексгумацією: Польща скористалася вікном можливостей
13:57
зима у Карпатах
Де буде сонячно, а де випаде сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко на 15 січня
13:53
Поставили для ЗСУ неякісні кулемети: експосадовця Міноборони і двох спільників підозрюють у привласненні й розтраті майна
13:48
Україна ЄС
Вступ до ЄС: Україна сформувала 36 робочих груп для підготовки позицій за всіма переговорними кластерами
13:44
Українські військовополонені
У РФ "суд" виніс вироки сімом українським військовополоненим, які брали участь у Курській операції
13:31
На Київщині жінка випала з 4-го поверху на дах аптеки
13:22
Ексдепутата Харківської облради та двох його спільників підозрюють у розкраданні 58,44 млн грн коштів Укренерго
13:07
Оновлено
У кількох областях України оголосили загрозу ударних БПЛА: ситуація вранці 14 січня
13:05
Куп'янськ
РФ ударила дроном по багатоповерхівці в Куп'янську: поранено жінку
13:04
Україна ЄС
За 2024 рік Україна експортувала до ЄС товарів майже на $25 млрд
12:59
Пресреліз
Микола Княжицький і Уляна Пак
Роботи, комп’ютери, суперучителі: як проєкт Leave no one behind змінює школи
12:58
НАТО
Вступ до НАТО вважають пріоритетнішим, ніж вступ до ЄС, 46% респондентів, - опитування КМІС
12:35
Лариса Жалінська
Українська веслувальниця та військовослужбовиця Нацгвардії Лариса Жалінська виїхала до РФ і дала інтерв’ю пропагандистському ЗМІ
12:33
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Трамп дуже непрогнозований, але в певному сенсі далекоглядний президент": Мирослава Гонгадзе про заяви щодо Гренландії
12:33
У ТЦК прокоментували інформацію про те, начебто в Києві не дозволили мобілізованому передати ключі від квартири, де був кіт
12:24
Даяна Ястремська
Українська тенісистка Ястремська вийшла до другого кола Australian Open, а Калініна вилетіла з турніру
12:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як російські агенти намагаються використовувати рідних українських військовополонених та від чого залежить майбутнє демократій Європи. Акценти світових ЗМІ 14 січня
12:03
OPINION
Мобілізація 18-річних: виправдання Заходу за власні прорахунки
12:01
волонтери Чугуїв
Волонтери допомагають долати наслідки удару РФ 13 січня по Чугуєву на Харківщині
11:52
грузія
У будинку в Грузії, де жили переселенці з Абхазії, стався вибух: є загиблий і поранені
11:52
приватний клуб Мар-а-Лаго
У резиденції Мар-а-Лаго Трампа завчасно підняли американські прапори, які мали бути приспущені на знак жалоби після смерті Картера
11:35
армія КНДР
The Guardian: Репатріація чи життя серед "ворогів": яка доля чекає на північнокорейців, захоплених Україною
11:31
Оновлено
Екс-прем'єр Фіцо
Віцеспікер словацького парламенту заявив, що Фіцо не приїде в Україну на запрошення Зеленського
11:24
електроенергія
Споживання електроенергії знизилося завдяки сонячній погоді: ситуація в енергосистемі на 14 січня
11:20
Оновлено
безпілотник, дрон
Сили оборони повторно уразили інфраструктуру військового аеродрому "Енгельс-2" у РФ
11:08
Хезбола, Ліван
Посол Ізраїлю в ООН заявив, що "Хезболла" намагається "відновити сили і переозброїтися за допомогою Ірану"
11:03
Володимир Зеленський
Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
11:02
Прикордонники затримали росіянина з Придністров'я, який намагався переправити на човні двох ухилянтів з України до Молдови
11:00
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Від Брянщини до Казані: Згурець про удари по російських оборонно-промислових об'єктах
10:53
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами вночі 14 січня: у Чугуєві постраждала дитина, на Житомирщині поранений чоловік
10:47
Міноборони РФ
У будівлі міноборони РФ у Москві знайшли вбитим співробітника ФСБ, - росЗМІ
10:45
Наваф Салам
Новим прем'єром Лівану обрали очільника Міжнародного суду ООН Салама
10:30
Дональд Трамп
Якби Трампа не обрали президентом США, його могли б засудити за спробу скасувати результати виборів 2020 року, - доповідь спецпрокурора Сміта
10:21
новини Львівщини
У Козачій Лопані на Харківщині від ворожого удару загинув чоловік, який вийшов погодувати собаку
10:19
Заклала вибухівку біля адмінбудівлі підрозділу ЗСУ на Одещині: жительку Донеччини підозрюють у вчиненні теракту
10:05
Ексклюзив
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Усі населені пункти на кордоні з РФ знищені: бригада ДПСУ про ситуацію на Сумщині
10:02
уламки хуситської балістичної ракети
Хусити вдарили по Ізраїлю балістичною ракетою: її уламок застряг у даху житлового будинку
10:02
OPINION
Байден в останні дні свого президентства добиває російську економіку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV