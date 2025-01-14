Андрій Курков отримав французьку премію Transfuge за найкращу європейську книжку
Другий том "Щоденників про життя України під час російської агресії", що отримав назву "Наша щоденна війна", українського письменника Андрія Куркова здобув французьку премію Transfuge
Про це Андрій Курков повідомив у facebook.
"Наша щоденна війна" українського письменника та журналіста Андрія Куркова отримала французьку премію Transfuge у номінації "Найкраща європейська книжка".
Премія Transfuge започаткована у 2015 році однойменним журналом. Її вручають за найкращі перекладені французькою мовою книжки.
"Наша щоденна війна" - другий том "Щоденників про життя України під час російської агресії", перший отримав назву "Журнал вторгнення". У книжці представлені есеї, написані з серпня 2022 року до кінця жовтня 2023 року і розміщені за хронологією. Вона зʼявиться в продажу у Франції наприкінці січня - на початку лютого.
На сайті видавництва Noir sur blanc, що видало книжку у Франції, її називають винятковою.
"Через десять років після анексії Криму, через два роки після вторгнення в Україну, Курков показує спроби Росії вже протягом кількох століть знищити українську культуру, тобто культуру народу, рішуче повернутого до Європи. Чи говорить він про надзвичайний стрес мешканців перед обличчям авіанальотів, депортацію громадян з окупованих регіонів, безсоромну корупцію окремих членів українського уряду, роль Зеленського, краудфандинг на підтримку армії чи святкування Гелловіну, Курков показує нам повсякденне життя людей у стані війни. Іноді абсурдне щоденне життя, позначене опором, солідарністю та непохитною рішучістю. Написана уїдливим тоном, то трагічним, то жартівливим, завжди щирим, "Наша щоденна війна" дозволяє нам краще зрозуміти ставки конфлікту, а також те, як його день у день переживає населення", — зазначають в описі книжки.
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