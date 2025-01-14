Андрій Курков отримав французьку премію Transfuge за найкращу європейську книжку

Про це Андрій Курков повідомив у facebook.

"Наша щоденна війна" українського письменника та журналіста Андрія Куркова отримала французьку премію Transfuge у номінації "Найкраща європейська книжка".

Премія Transfuge започаткована у 2015 році однойменним журналом. Її вручають за найкращі перекладені французькою мовою книжки.

"Наша щоденна війна" - другий том "Щоденників про життя України під час російської агресії", перший отримав назву "Журнал вторгнення". У книжці представлені есеї, написані з серпня 2022 року до кінця жовтня 2023 року і розміщені за хронологією. Вона зʼявиться в продажу у Франції наприкінці січня - на початку лютого.

На сайті видавництва Noir sur blanc, що видало книжку у Франції, її називають винятковою.

"Через десять років після анексії Криму, через два роки після вторгнення в Україну, Курков показує спроби Росії вже протягом кількох століть знищити українську культуру, тобто культуру народу, рішуче повернутого до Європи. Чи говорить він про надзвичайний стрес мешканців перед обличчям авіанальотів, депортацію громадян з окупованих регіонів, безсоромну корупцію окремих членів українського уряду, роль Зеленського, краудфандинг на підтримку армії чи святкування Гелловіну, Курков показує нам повсякденне життя людей у ​​стані війни. Іноді абсурдне щоденне життя, позначене опором, солідарністю та непохитною рішучістю. Написана уїдливим тоном, то трагічним, то жартівливим, завжди щирим, "Наша щоденна війна" дозволяє нам краще зрозуміти ставки конфлікту, а також те, як його день у день переживає населення", — зазначають в описі книжки.

