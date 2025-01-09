У Франції видадуть книжку Куркова про війну в Україні, а у Польщі вийшла збірка віршів військової Жарікової

Про це повідомляє "Читомо".

У лютому французькою мовою видадуть другий том "Щоденників про життя України під час російської агресії" українського письменника Андрія Куркова.

"Книжковий рік в Європі починається з кінця січня — початку лютого. Мій книжковий рік починається через 4 тижні з Франції, де вийде другий том "Щоденників про життя України під час російської агресії", — написав Курков.

У книжці представлені есеї, написані з серпня 2022 року до кінця жовтня 2023 року і розміщені за хронологією.

Книжка Єлизавети Жарікової "Дим дитячих снів" вийшла в польському перекладі у жовтні 2024 року у видавництві Pogranicze. Це двомовна збірка поезій, написаних під час військової служби та війни. До збірки також увійшли вірші із попередніх збірок, які, за словами авторки, були доречними для цього видання.

"Я вам не розповідала про це, але в мене в жовтні вийшла книжка в Польщі. У підрозділі тоді були втрати, ми були на складному напрямку, тож не було настрою про це писати", — написала Єлизавета Жарікова.

Переклад польською мовою здійснив Лєшек Шаруга. Як зазначила письменниця, її українська збірка поезій, натхненна війною, поки що не сформувалася концептуально, але вона планує звертатися до українських видавництв після її завершення.