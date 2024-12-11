У Часовому Яру залишаються 297 людей, у Кураховому – понад 400

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, ситуація в Часовому Яру та Кураховому дуже складна. Завозити гуманітарну допомогу в ці населені пункти, та інші міста, де тривають бойові дії, майже неможливо.

Крім того, Філашкін зазначив, що в Покровську наразі залишаються 11 тисяч людей, зокрема, 18 дітей. В ОВА працюють над тим, аби вивезти з міста всіх дітей.

"Ми працюємо з батьками, працюємо з родинами, щоб вони виїхали. На минулому тижні було вдвічі більше дітей. Люди виїжджають. Я думаю, що на цьому тижні всіх дітей ми вивеземо", – сказав Філашкін.

Очільник ОВА також нагадав, що з Курахівської, Торецької та Очеретинської громади всіх дітей вже евакуювали.