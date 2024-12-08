Українські військові вибили окупантів з одного із кварталів Часового Яру

Про це повідомив представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Андрій Полухін у етері "Суспільного".

"На цей момент одна з успішних операцій – це зачистка одного з кварталів міста Часів Яр від ворожої піхотної групи, котрій вдалося пройти через Канал і закріпитися в одній з руїн. Наші хлопці зайшли на територію і зачистили декілька будівель", - зазначив Полухін.

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Він також повідомив, що суттєвих змін у тактиці ворога немає. Бої тривають у межах міської зони, а ситуація у місті залишається складною.

Військовий також пояснив, що противник намагається штурмувати позиції українських захисників у районі Часового Яру. Зокрема, окупанти намагаються обходити ці позиції, використовуючи невеликі піхотні групи, які діють як ДРГ. Ці групи прагнуть зав'язати бій у тилу, за спинами українських захисників.

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