Росіяни намагаються зайняти вогнетривкий завод та закріпитися: ситуація в Часовому Яру. Колонка Сергія Згурця

Ситуація на фронті: Часів Яр

Просування є на певних ділянках через канал, противника вибивають, але динаміка навколо Часового Яру залишається вкрай непростою. Іван Петричак, представник пресслужби 24-ої окремої механізованої бригади імені Короля Данила, яка тримає оборону на Бахмутському напрямку, захищаючи Часів Яр, розповів про ситуацію на напрямку.

"Ситуація за останній тиждень майже не змінилася. Ворог продовжує тиснути, використовуючи всі наявні ресурси, щоб просуватися вглиб зони відповідальності нашої бригади. Ми стримуємо їхні атаки, утримуємо рубежі, але ситуація складна. Ворог продовжує активно руйнувати все довкола Часового Яру, як і саме місто. Росіяни активно застосовують артилерію, рої дронів, що кружляють над позиціями 24/7, ускладнюючи логістику, авіабомби. Щодо протидії цим дронам, то засоби РЕБ, які можуть блокувати роботу російських дронів, безперечно існують. Однак ефективність цих засобів залежить від системи доведення ворога, вправності пілотів, яка щодня збільшується", - сказав він.

Щодо вогнетривкого заводу, ситуація там, як і по всій зоні відповідальності, динамічна і складна, каже Петричак. Ворог намагається зайняти завод, перейти канал Сіверський Донець – Донбас, мати там вплив і закріпитися. Проте ЗСУ намагаються зупинити їх ще до того, як окупанти підійдуть до їх позицій.

"Ворог хоче зайняти цей завод, тому що це повноцінне укріплення з бетонними заливними стінами радянської побудови. Раніше на YouTube-каналі нашої бригади я проводив відеоекскурсію цим заводом, де було видно його стан – він сильно поруйнований, але його все ще можна використовувати як укріплення", - додав він.

На напрямку противник використовує як малі штурмові групи, так і бронетехніку, повідомив Петричак:" Малі піхотні групи намагаються забігати за канал, щоб залишатися менш помітними, пересуватися, накопичуватися і втягувати нас у стрілецькі бої. Потім ворог застосовує техніку у великій кількості – до 7 бронемашин можуть заїжджати з піхотою. У крайньому штурмі, який був нещодавно, заїхало сім ворожих новітніх БМД, які були знищені. Основною ударною силою в цих штурмових групах є російські десантники, зокрема 98-ма дивізія, що воює проти нас".

Дистанційне мінування активно застосовується, переважно по сірій зоні та логістичним маршрутам противника. Зараз війна ведеться саме за логістику, адже без неї бойова потужність армії знижується.

"Окрім дронів, хочу відзначити наших саперів, які героїчно виконують свою роботу. Вони несуть протитанкові міни і встановлюють їх у найімовірніших місцях просування противника. Зміна клімату і погоди, тумани зараз сприяють роботі саперів, яку вони виконують відмінно. Підтвердженням цього є останній штурм, коли росіяни намагалися прорватися на БМД, але першими їх зустріли мінні загородження. Ворог підривався на цих загородженнях, а наші бійці добивали їх. Крім мінних загороджень, дуже ефективно використовуються інші загородження. Але ворог теж веде розвідку. Якщо він бачить встановлені загородження, намагається обійти їх і шукає інший шлях", - розповів Петричак.

Новітні ракети-дрони для ЗСУ

До Дня Збройних сил України президент Володимир Зеленський оголосив про передачу Силам оборони першої партії новітніх ракетодронів "Пекло". Повідомляється, що цей новий зразок ракетного озброєння вже має підтверджене бойове використання. Завдання тепер – нарощувати виробництво та масштабувати застосування. "Пекло" вже запущене в серійне виробництво. На додачу до "Паляниці", яку також називають ракетодроном, хоча насправді і "Пекло", і "Паляниця" – це крилаті ракети, як і "Нептун" виробництва КБ "Луч".

ракета-дрон "Пекло", Фото: t.me/herman_smetanin_msp

Ракета-дрон "Пекло" має дальність 800 км і швидкість 700 км/год. Він виглядає досить ефектно і технологічно, тож буде відправляти ворогів до пекла.

Збройним силам вкрай потрібна зброя на основі нових технологій і рішень. Це один з напрямків роботи кластеру Brave1, який сприяє швидкому переходу від ідеї до прототипу, серійного виробництва і використання на полі бою.

Новий хакатон Brave1

Кластер Brave1 проводить хакатон, спрямований на забезпечення Збройних сил засобами стратегічної розвідки, дистанційного мінування та іншими важливими напрямками. Вся ця зброя нам потрібна на лінії фронту.

Максим Макарчук, керівник напрямку розвитку кластеру Brave1 розповів, чому важливо ефективно провести цей хакатон, і в чому його особливості.

"Brave1 – це кластер, який працює над тим, щоб наші військові отримували нові технології для вирішення конкретних проблем. Хакатони – наша стандартна методика для розв'язання нових проблем. Ми проводимо їх досить часто в публічному та непублічному форматі. Публічні хакатони відбуваються приблизно раз на квартал. Минулого кварталу ми провели хакатон, спрямований на точність ураження засобів", - зазначив він.

За словами Макарчука, платформа спрямована на співпрацю інженерів, науковців, технарів, програмістів і військових з прямим досвідом з поля бою. Проблеми, які виносяться на хакатон, з'являються з досвіду і прямої комунікації з різними силами безпеки та оборони, з Генеральним штабом ЗСУ та іншими силами. Це дає можливість швидко перевірити свої гіпотези і зрозуміти, який вплив вони матимуть на фронті.

Щоб долучитися до хакатону, потрібно знайти у соціальних мережах сторінку Brave1 або стейкхолдерів Brave1, таких як Міністерство оборони, Генеральний штаб, Міністерство цифрової трансформації: "Там знайдіть пост з посиланням на реєстрацію і зареєструйтеся”. Найближчий хакатон буде присвячений дуже цікавій темі, яка розділяється на дві частини. Перше - це розвідка, знаходження і валідація правильних цілей на полі бою. Друге - це методи доставки до цієї цілі різних "подарунків", - сказав Макарчук.

Кластер Brave1 відомий тим, що підтримує близько 200 різних компаній, які працюють над новими засобами радіоелектронної боротьби, дронами різного призначення та іншими технологіями. Brave1 готує новий хакатон, який вкрай важливий для наших Збройних Сил.