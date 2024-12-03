"Штурми посилилися": представник пресслужби 24-ї ОМБр про Часів Яр

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація залишається непростою. Противник намагається штурмувати позиції наших оборонців. За останній тиждень штурми посилилися. Противник, окрім своєї звичної тактики малих груп, якими він намагається нав'язати бій у нашому тилу, тобто прорватися через позиції малою групою та діяти там оперативно, почав знову штурмувати позиції наших хлопців у лоб", - наголосив Полухін.

За словами представника пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила, росіяни намагаються пробити українську оборону і вдень і вночі.

"Наразі ці спроби не увінчалися успіхом. Його тактика не є ефективною – наші захисники утримують рубежі та роблять усе можливе", - додав Полухін.