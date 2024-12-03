"Штурми посилилися": представник пресслужби 24-ї ОМБр про Часів Яр
Представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін зазначив, що росіяни намагаються фронтально штурмувати позиції Сил оборони України в районі Часового Яра
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація залишається непростою. Противник намагається штурмувати позиції наших оборонців. За останній тиждень штурми посилилися. Противник, окрім своєї звичної тактики малих груп, якими він намагається нав'язати бій у нашому тилу, тобто прорватися через позиції малою групою та діяти там оперативно, почав знову штурмувати позиції наших хлопців у лоб", - наголосив Полухін.
За словами представника пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила, росіяни намагаються пробити українську оборону і вдень і вночі.
"Наразі ці спроби не увінчалися успіхом. Його тактика не є ефективною – наші захисники утримують рубежі та роблять усе можливе", - додав Полухін.
- Від початку доби 2 грудня на фронті між двома арміями зафіксували 201 бойове зіткнення. Ворог найактивніший на Курахівському напрямку: там відбулося 67 ворожих атак.
- Російський ворог намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл на Харківщині. Сили оборони витіснили окупантів.
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