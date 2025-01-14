Поставили для ЗСУ неякісні кулемети: експосадовця Міноборони і двох спільників підозрюють у привласненні й розтраті майна

Про це інформують Офіс Генерального прокурора й Державне бюро розслідувань.

За сприяння Міністерства оборони України, чиновники мали постачити у 2022 році 400 сертифікованих кулеметів на фронт. Натомість замість якісної зброї, до війська надійшли дешеві аналоги, які виявилися непридатними для використання. Понад те, було поставлено лише 200 з обіцяних кулеметів.

Правоохоронці зазначили, що придбані за державні кошти кулемети не мали маркування, технічної документації і супровідних документів, тому під час бойового використання виявилися абсолютно непридатними — зброя не могла вести безперервну стрільбу та часто виходила з ладу.

Ця оборудка призвела до збитків для державного бюджету на суму понад 193 мільйони гривень і створила загрозу для життя українських військових.

Колишньому посадовцю Міноборони оголосили про підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, яке призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 КК України)

Двоє керівників державного підприємства також підозрюються у вчиненні аналогічних злочинів та службовому підробленні (ст. 366, ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Наразі вирішується питання про застосування запобіжних заходів, зокрема тримання під вартою.

У ДБР зауважили, що цей не є першим для експосадовця: минулого року його вже звинуватили в розкраданні близько 1,5 млрд гривень під час закупівлі снарядів для ЗСУ. Розслідування цього провадження продовжується.

Попри те, що у тексті не згадуються імена, але відомо, що 27 січня 2024 року повідомили про затримання чиновників оборонного відомства і менеджерів "Львівського арсеналу", які вкрали майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів.

Довідково. ч. 2 ст. 2 КК України: "Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".