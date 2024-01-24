Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка За гроші Міноборони України хорватська фірма купила закинутий пороховий завод у Боснії, - hromadske

За гроші Міноборони України хорватська фірма купила закинутий пороховий завод у Боснії, - hromadske

24 січня, 2024 середа
19:41
Економіка Хорватія

Хорватська компанія WDG Promet купила за гроші Міністерства оборони України закинутий пороховий завод Vitezit у Боснії та Герцеговині

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

Зазначається, що фірма WDG Promet замішана у скандальному контракті між Міноборони України і ТОВ "Львівський арсенал", що не виконала своїх зобов’язань щодо постачання зброї для ЗСУ. Компанія мала продати Міноборони 100 тис. мінометних мін за $37,6 млн. Окремо у WDG був прямий контракт на постачання Міністерству оборони 30 тис. танкових пострілів.

У висновку Україна виплатила гроші і не отримала снаряди. 

WDG promet належить Матіасу Зубаку, сину хорватського торговця зброєю Звонка Зубака.

Загалом від України WDG promet отримала €14,5 млн на рахунок у чеській кредитній спілці PDZ. Як зазначається у розслідуванні, €5,5 млн з цієї суми Зубаки витратили на купівлю заводу Vitezit в місті Витез в Боснії та Герцеговині. Решту грошей з рахунку Зубаки розкидали на різні юридичні особи, а ще €5 млн євро просто зняли готівкою. 

Але тепер Зубаки звинувачують засновника кредитної спілки PDZ Каміла Бабуха, начебто він вкрав з рахунку частину українських грошей, а Бабух звинувачення заперечує.

Завод Vitezit, який придбала компанія Зубаків, не працював з 1990-х років, з часів югославських війн. Раніше на фабриці виробляли порох та боєприпаси. Майно заводу виставили на продаж через банкрутство, чим скористалися Зубаки.

"Все обладнання, крім невеликої частини нітрації, (на підприємстві) уже знищено", - сказав нардеп Сергій Тарута, якому також пропонували взяти участь у приватизації Vitezit у 2022 році.

Балканська служба Радіо Свобода у жовтні повідомила, що обставинами цієї угоди зацікавилися прокуратури Чехії та Боснії і Герцеговини.

Виписки про рух коштів на рахунку WDG promet, доступ до яких отримали журналісти hromadske, підтверджують, що жодних інших доходів, крім платежів за контрактами від України, у WDG promet не було. Тож компанія купила підприємство саме за українські гроші.

Закупівля Україною гранат

Українське Міноборони довірило закупівлю гранат на 36,6 млн доларів підприємству "Львівський арсенал", яке уклало контракти з "WDG Promet" та словацькою компанією "Sevotech". "Львівський арсенал" вніс компаніям передоплату в розмірі 3,2 млн євро у грудні минулого року, проте боєприпаси так і не були поставлені

Згідно з документацією, опублікованою українськими ЗМІ, і в коментарі директора "Sevotech" Яна Ходермарського, "WDG Promet" найняла фабрику з Хорватії, яка нібито мала 120-мм снаряди, але вона не хотіла поставляти їх без передоплати у розмірі 50%.

Ходермарський стверджує, що "Львівський Арсенал" не одразу здійснив передоплату, тому "хорватський контрагент розірвав контракт на постачання боєприпасів і пояснив це несерйозністю української сторони та її незрозумілою грою".

Повернення передоплати

Власник "WDG Promet" Матіас Зубак заявив українському Міноборони, що компанія не змогла поставити Україні зброю через проблеми з дозволами на транзит.

"Українська сторона не могла отримати дозволи на транзит, що ускладнювало виконання цього контракту. Водночас в очікуванні можливих ускладнень, "WDG Promet" вдалося знайти альтернативне джерело закупівлі необхідного товару для виконання контракту. Ми пропонуємо дві можливості. "WDG Promet" вимагає додаткової оплати 7%, щоб ми могли забезпечити товар, у цьому випадку ми можемо доставити його протягом 60 днів. Якщо ні, то компанія готова повернути отриману заставу", - повідомив Зубак міноборони.

Попри це, передоплату Україні не повернули - "WDG Promet" заявила, що одна з кредитних спілок незаконно заволоділа коштами компанії.

"Кредитна спілка в особі Каміля Бахбуха незаконно заволоділа нашими коштами в сумі 2,2 мільйона євро та 30 мільйонів чеських крон, які невідома особа зняла з наших готівкових рахунків за допомогою підроблених платіжних доручень", - заявив Зубак у листі українським ЗМІ та додав, що Бахбух обдурив "WDG Promet" ще на 1,938 млн євро через "Somecs Institute".

Зубак стверджує, що "WDG Promet" не видавала розпорядження про зняття та переказ коштів і що він, як підписант, на той момент перебував в іншій країні. За його словами, ця сума відповідає передоплаті за боєприпаси, яку компанія отримала від Міноборони України та компанії "Sevotech".

Покупка компанії "Vitezit"

Раніше Zurnal вже проводив розслідування щодо походження коштів, за які був куплений "Vitezit".

"Керівник "Vitezit" подав до суду платіжну квитанцію на 5,5 млн євро, яку від імені "WDG Promet" сплатив кредитний фонд із Чехії "Podnikatelská družstevní zálazna", кредитний фонд із Чехії", - наводить цитату видання. 

Власники "WDG Promet" стверджують, що кредитний фонд забрав кошти, оскільки, за їхніми словами, угода щодо купівлі "Vitezit" не була дотримана. Сам же Зубак подав до суду за нібито несанкціоноване зняття грошей з рахунку кредитним фондом.

Але пізніше, 30 червня, на рахунку "Vitezit" знову "з'явилися" гроші. Зазначається, що сума відповідає вартості "Vitezit" та авансу, який Україна сплатила "WDG Promet" за контрактне озброєння, яке не отримала.

  • 21 липня стало відомо, що Міноборони восени 2022 року уклало угоду на постачання мін 82 мм і 120 мм з компанією "Львівський арсенал" на суму 1,4 млрд грн. Утім ЗСУ наразі не отримали жодної міни за підписаним контрактом.
  • 3 жовтня повідомлялося, що Міноборони України вимагає від хорватської компанії "WDG Promet" повернути 3,2 млн євро за непоставлені гранати - сама ж компанія стверджує, що ці гроші "зникли" з її рахунку.
  • 30 жовтня стало відомо, що Антикорупційна рада, що діє при Міністерстві оборони, звернулася до Національного антикорупційного бюро України з проханням провести розслідування щодо двох компаній - польської Alfa Sp z o.o. та ТОВ "Львівський арсенал", які не виконали своїх зобов’язань щодо постачання зброї ЗСУ.
Теги:
Світ
Кримінал
Україна
зброя
Міністерство оборони
Хорватія
зброя для України
Читайте також:
збита ракета, Київ 9 травня
23 січня, 2024 вiвторок
Росія вдруге за день атакувала Україну ракетами: на Дніпропетровщині знищено ворожу Х-59
Дмитро Медведєв
23 січня, 2024 вiвторок
"Війна неминуча": Медведєв відреагував на відмову США повернути Аляску РФ
Трамп і Байден
24 січня, 2024 середа
Праймеріз у штаті Нью-Гемпшир: Трамп переміг від республіканців, Байден - від демократів
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.49
    Купівля 37.49
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 січня
20:40
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_2401
"Шторм-Z", "Шторм V" та новий танковий пунк: для штурму Авдіївки РФ зібрала близько 40 тис. резервів, - офіцер Морозов
20:32
Ігор Терехов
"Ми не можемо залишити, як є": Терехов після останніх обстрілів Харкова ініціював перейменування вулиці Пушкінської
20:30
Анонс
Даяна Ястремська
Ястремська - Чжен: де та коли дивитись історичний матч українки у півфіналі Australian Open
20:07
Patrick Sanders
У разі війни з Росією британці мають бути готовими служити в армії, - Генштаб Великої Британії
20:05
OPINION
Вікторія Сюмар
Кокошники проти наших вишиванок, це як їхні "ніщі щі" проти українського борщу
20:03
Ексклюзив
Авдіївка
Росіяни можуть скинути близько 500 КАБів на Авдіївку за місяць, - офіцер "Легіону Свободи" Морозов про тактику атак РФ
20:03
Сухопутні війська ЗСУ
Генштаб: РФ здійснила 43 спроби штурмів позицій Сил оборони та відновила атаки на Шахтарському напрямку
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 700-го дня війни: українка полетить у космос, Німеччина передасть нам військові гелікоптери
19:57
Оновлено
Іл-76 РФ
У Білгородській області РФ упав військово-транспортний літак Іл-76
19:51
на фото Володимир Зеленський біля телефону
Оборонна співпраця та збільшення допомоги до €8 млрд: Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Шольцом
19:50
Дональд Туск
У березні відбудуться міжурядові консультації України та Польщі, - Туск
19:21
Шмигаль
Захист на всіх напрямках: Україна будує трирівневу лінію оборони, - Шмигаль
19:18
Ексклюзив
Множинне громадянство паспорт
Осадчук: заява Зеленського про множинне громадянство є небезпечною
18:50
зеленський Шольц
Шольц закликав європейців значно розширити підтримку України
18:37
Метро "Деміївська" (Київ"
Стали відомі попередні причини деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"
18:33
Ексклюзив
Іл-76
РФ може показати нібито тіла загиблих: в "Інформаційному спротиві" розповіли про найбільшу небезпеку з падінням літака Іл-76
18:07
фейк
"Українець закликав поляків вбивати росіян": РФ просуває фейкове відео
18:00
OPINION
Ростислав Павленко
Час "не втекти", а час — дати зробити тим, хто просто вміє
17:56
Боєць ДНР
Жителя Макіївки, який добровільно приєднався до "ДНР", засудили до 15 років тюрми за держзраду
17:54
"Ворскла" - "Минай" 0:0. 5 листопада 2023 року
Полтавська "Ворскла" заявляє про вихід із Асоціації футболу Полтавщини
17:54
Огляд
Україна кордон
Кубань, Слобожанщина та Стародубщина: про що каже указ Зеленського щодо українських земель на території Росії
17:42
Ексклюзив
Дональд Трамп
У ЄС зрозуміли, що в разі обрання Трампа, питання безпеки ляже на плечі союзу, - журналістка
17:31
Александер Чеферін
Президент УЄФА поділився переживанням через можливу участь збірної України на Євро-2024
17:31
Оновлено
КНДР ракета
Пуск ракет КНДР у бік Жовтого моря: міноборони Південної Кореї заявило про повалення режиму в Пхеньяні у випадку початку війни
17:19
Ексклюзив
Чому Україна не отримує бронетехніку від Європи: думка експерта Defence Express Каткова
17:10
Примусова евакуація родин із дітьми з Донеччини: перелік населених пунктів розширили
17:07
навчання ЗСУ
Естонія приєдналася до британської програми з навчання українських військових
17:03
На фото: українське кіно
Майже 200 діячів кіно закликали перенаправити бюджет Держкіно на потреби Сил Оборони
16:58
Себастьян Фрей
"Шевченко мій хороший друг": ексфутболіст збірної Франції відмовився їхати на турнір в Москву
16:47
Вибори у Росії
РФ погрожує зменшити фінансування псевдовладі на ТОТ в разі низької явки людей на "виборах", - Спротив
16:45
Ексклюзив
Посилюють безпілотну аеророзвідку: Гуменюк розповіла, що після втрати А-50 у РФ ускладнена ситуація з виявленням цілей для ураження із ракетоносіїв
16:38
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Херсонщини
РФ атакувала Херсон та область: серед поранених – медики
16:36
На фото: Віталій Козловський
Козловський у війську розповів, що не може поєднати життя з творчістю
16:22
Катівня
Курував фільтраційний табір у Запорізькій області: поліція оголосила підозру працівнику ФСБ
16:19
Соловйов та путін
Пропагандист Соловйов у паніці заявив, що НАТО відпрацьовує сценарій "знищення Росії", - ЦПД
16:16
випічка хліба
У тимчасово окупованому Донецьку зупинився хлібзавод: ЦНС назвав причину
16:13
Оновлено
Київ, обстріл
Ранковий удар РФ по Україні 23 січня: у Харкові з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих
16:11
На фото: "Аватар: Останній захисник"
Netflix показав перший трейлер серіалу "Аватар: Останній захисник"
16:03
Додаток "Дія"
Більше 10 тис. моряків на порталі "Дія" отримали кваліфікаційні документи, - Федоров
16:02
OPINION
Лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська
Перспективи мобілізації: відсоток охочих вже вичерпано
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV