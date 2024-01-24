За гроші Міноборони України хорватська фірма купила закинутий пороховий завод у Боснії, - hromadske

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

Зазначається, що фірма WDG Promet замішана у скандальному контракті між Міноборони України і ТОВ "Львівський арсенал", що не виконала своїх зобов’язань щодо постачання зброї для ЗСУ. Компанія мала продати Міноборони 100 тис. мінометних мін за $37,6 млн. Окремо у WDG був прямий контракт на постачання Міністерству оборони 30 тис. танкових пострілів.

У висновку Україна виплатила гроші і не отримала снаряди.

WDG promet належить Матіасу Зубаку, сину хорватського торговця зброєю Звонка Зубака.

Загалом від України WDG promet отримала €14,5 млн на рахунок у чеській кредитній спілці PDZ. Як зазначається у розслідуванні, €5,5 млн з цієї суми Зубаки витратили на купівлю заводу Vitezit в місті Витез в Боснії та Герцеговині. Решту грошей з рахунку Зубаки розкидали на різні юридичні особи, а ще €5 млн євро просто зняли готівкою.

Але тепер Зубаки звинувачують засновника кредитної спілки PDZ Каміла Бабуха, начебто він вкрав з рахунку частину українських грошей, а Бабух звинувачення заперечує.

Завод Vitezit, який придбала компанія Зубаків, не працював з 1990-х років, з часів югославських війн. Раніше на фабриці виробляли порох та боєприпаси. Майно заводу виставили на продаж через банкрутство, чим скористалися Зубаки.

"Все обладнання, крім невеликої частини нітрації, (на підприємстві) уже знищено", - сказав нардеп Сергій Тарута, якому також пропонували взяти участь у приватизації Vitezit у 2022 році.

Балканська служба Радіо Свобода у жовтні повідомила, що обставинами цієї угоди зацікавилися прокуратури Чехії та Боснії і Герцеговини.

Виписки про рух коштів на рахунку WDG promet, доступ до яких отримали журналісти hromadske, підтверджують, що жодних інших доходів, крім платежів за контрактами від України, у WDG promet не було. Тож компанія купила підприємство саме за українські гроші.

Закупівля Україною гранат

Українське Міноборони довірило закупівлю гранат на 36,6 млн доларів підприємству "Львівський арсенал", яке уклало контракти з "WDG Promet" та словацькою компанією "Sevotech". "Львівський арсенал" вніс компаніям передоплату в розмірі 3,2 млн євро у грудні минулого року, проте боєприпаси так і не були поставлені.

Згідно з документацією, опублікованою українськими ЗМІ, і в коментарі директора "Sevotech" Яна Ходермарського, "WDG Promet" найняла фабрику з Хорватії, яка нібито мала 120-мм снаряди, але вона не хотіла поставляти їх без передоплати у розмірі 50%.

Ходермарський стверджує, що "Львівський Арсенал" не одразу здійснив передоплату, тому "хорватський контрагент розірвав контракт на постачання боєприпасів і пояснив це несерйозністю української сторони та її незрозумілою грою".

Повернення передоплати

Власник "WDG Promet" Матіас Зубак заявив українському Міноборони, що компанія не змогла поставити Україні зброю через проблеми з дозволами на транзит.

"Українська сторона не могла отримати дозволи на транзит, що ускладнювало виконання цього контракту. Водночас в очікуванні можливих ускладнень, "WDG Promet" вдалося знайти альтернативне джерело закупівлі необхідного товару для виконання контракту. Ми пропонуємо дві можливості. "WDG Promet" вимагає додаткової оплати 7%, щоб ми могли забезпечити товар, у цьому випадку ми можемо доставити його протягом 60 днів. Якщо ні, то компанія готова повернути отриману заставу", - повідомив Зубак міноборони.

Попри це, передоплату Україні не повернули - "WDG Promet" заявила, що одна з кредитних спілок незаконно заволоділа коштами компанії.

"Кредитна спілка в особі Каміля Бахбуха незаконно заволоділа нашими коштами в сумі 2,2 мільйона євро та 30 мільйонів чеських крон, які невідома особа зняла з наших готівкових рахунків за допомогою підроблених платіжних доручень", - заявив Зубак у листі українським ЗМІ та додав, що Бахбух обдурив "WDG Promet" ще на 1,938 млн євро через "Somecs Institute".

Зубак стверджує, що "WDG Promet" не видавала розпорядження про зняття та переказ коштів і що він, як підписант, на той момент перебував в іншій країні. За його словами, ця сума відповідає передоплаті за боєприпаси, яку компанія отримала від Міноборони України та компанії "Sevotech".

Покупка компанії "Vitezit"

Раніше Zurnal вже проводив розслідування щодо походження коштів, за які був куплений "Vitezit".

"Керівник "Vitezit" подав до суду платіжну квитанцію на 5,5 млн євро, яку від імені "WDG Promet" сплатив кредитний фонд із Чехії "Podnikatelská družstevní zálazna", кредитний фонд із Чехії", - наводить цитату видання.

Власники "WDG Promet" стверджують, що кредитний фонд забрав кошти, оскільки, за їхніми словами, угода щодо купівлі "Vitezit" не була дотримана. Сам же Зубак подав до суду за нібито несанкціоноване зняття грошей з рахунку кредитним фондом.

Але пізніше, 30 червня, на рахунку "Vitezit" знову "з'явилися" гроші. Зазначається, що сума відповідає вартості "Vitezit" та авансу, який Україна сплатила "WDG Promet" за контрактне озброєння, яке не отримала.