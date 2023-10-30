Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розслідувати діяльність компаній, які не виконали зобов’язання перед армією, - ЗМІ

Про це пише УП з посиланням на заяву голови Громадської ради Євгена Грушовця до директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса.

Громадська рада виявила кілька контрагентів, які представляють ризик і мають ознаки корупції та нечесності. Компанія Alfa, що займається гуртовою торгівлею без спеціалізації, не подає податкову звітність і згадується у кримінальному провадженні через постачання некондиційної амуніції. Вона уклала договори з Міноборони, які призвели до боргу в розмірі майже 95,6 млн євро.

"Львівський Арсенал", що спеціалізується на професійному, науковому та технічному обслуговуванні, уклав контракт з Міноборони, але не поставив жодного снаряда або спецтранспорту для армії. За цим контрактом зараз ведеться судова справа з позовами на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

Фото: Скрін

Повідомляється, Громадська рада вказує на подібні проблеми в державних компаніях України, яким Міноборони доручило постачання озброєння та військової техніки.

Читайте також: Як Арсен Жумаділов планує змінити систему забезпечення армії. Велика розмова "Еспресо"

Грушовець закликає Кривоноса дослідити ці факти й надати їм вичерпне правове оцінювання в рамках досудового розслідування.

Що відомо про контракти з оборонними підприємствами

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ ще минулого року. За його словами, скарг на зимову форму від військових не надходило, а ціна поставки абсолютно адекватна ринку і тодішній ситуації. Він також сказав, що неправильна ціна в турецьких документах може бути ухилянням від сплати податків у Туреччині, і що України це не стосується.

Міністр оборони Олексій Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.

Пізніше голова антикорупційної ради при Міноборони оприлюднив подробиці попередньої перевірки.

Колишнім в.о. директора департаменту держзакупівель і заступнику міністра оборони, які нібито організували закупівлю з-за кордону неякісних бронежилетів на понад 250 млн грн, повідомлено про підозру.

Також голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва розповіла, що вони не мають права вимагати повернення коштів від оборонних підприємств, які порушили умови державних контрактів, а тільки надають рекомендації щодо усунення недоліків.