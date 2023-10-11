ДАСУ заявила, що не вимагає повернути прибуток на оборонних закупівлях і діє виключно в рамках закону

Про це пише пресслужба.

"Держаудитслужба не може вимагати повернення коштів від будь-кого, оскільки це не є її функцією. Згідно з законом ми можемо лише фіксувати можливі порушення та надавати рекомендації якомога швидше усунути виявлені недоліки. Служба діє по закону і з вимогою повернути кошти до жодного підприємства не зверталась", - зазначила очільниця ДАСУ.

Басалаєва підкреслила, що виробники озброєння намагаються звинуватити державних аудиторів у своїх промахах, але це лише маніпуляції. Вона навела приклад з Державним Київським конструкторським бюро "Луч", який перевіряє ДАСУ на прохання правоохоронців.

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Повідомляється, що аудитори не мають впливу на припинення виробництва важливих видів озброєння, а лише роблять висновки про порушення.

Загалом Державна аудиторська служба України знайшла зловживання на 6 млрд гривень, які хотіли вкрасти з державного бюджету недобросовісні виконавці контрактів у сфері оборони після початку повної агресії РФ.

Що передувало

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ ще минулого року. За його словами, скарг на зимову форму від військових не надходило, а ціна поставки абсолютно адекватна ринку і тодішній ситуації. Він також сказав, що неправильна ціна в турецьких документах може бути ухилянням від сплати податків у Туреччині, і що України це не стосується.

Міністр оборони Олексій Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.

Пізніше голова антикорупційної ради при Міноборони оприлюднив подробиці попередньої перевірки.

Колишнім в.о. директора департаменту держзакупівель і заступнику міністра оборони, які нібито організували закупівлю з-за кордону неякісних бронежилетів на понад 250 млн грн, повідомлено про підозру.