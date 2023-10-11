Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство ДАСУ заявила, що не вимагає повернути прибуток на оборонних закупівлях і діє виключно в рамках закону

ДАСУ заявила, що не вимагає повернути прибуток на оборонних закупівлях і діє виключно в рамках закону

11 жовтня, 2023 середа
12:56
Суспільство Міноборони затвердило польову форму для жінок

Голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва розповіла, що вони не мають права вимагати повернення коштів від оборонних підприємств, які порушили умови державних контрактів, а тільки надають рекомендації щодо усунення недоліків

Про це пише пресслужба.

"Держаудитслужба не може вимагати повернення коштів від будь-кого, оскільки це не є її функцією. Згідно з законом ми можемо лише фіксувати можливі порушення та надавати рекомендації якомога швидше усунути виявлені недоліки. Служба діє по закону і з вимогою повернути кошти до жодного підприємства не зверталась", - зазначила очільниця ДАСУ.

Басалаєва підкреслила, що виробники озброєння намагаються звинуватити державних аудиторів у своїх промахах, але це лише маніпуляції. Вона навела приклад з Державним Київським конструкторським бюро "Луч", який перевіряє ДАСУ на прохання правоохоронців.

Читайте також: Як Арсен Жумаділов планує змінити систему забезпечення армії. Велика розмова "Еспресо"

Повідомляється, що аудитори не мають впливу на припинення виробництва важливих видів озброєння, а лише роблять висновки про порушення.

Загалом Державна аудиторська служба України знайшла зловживання на 6 млрд гривень, які хотіли вкрасти з державного бюджету недобросовісні виконавці контрактів у сфері оборони після початку повної агресії РФ.

Що передувало

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ ще минулого року. За його словами, скарг на зимову форму від військових не надходило, а ціна поставки абсолютно адекватна ринку і тодішній ситуації. Він також сказав, що неправильна ціна в турецьких документах може бути ухилянням від сплати податків у Туреччині, і що України це не стосується.

Міністр оборони Олексій Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.

Пізніше голова антикорупційної ради при Міноборони оприлюднив подробиці попередньої перевірки.

Колишнім в.о. директора департаменту держзакупівель і заступнику міністра оборони, які нібито організували закупівлю з-за кордону неякісних бронежилетів на понад 250 млн грн, повідомлено про підозру. 

Новини
військові
Війна з Росією
Міністр оборони України
Читайте також:
ХАМАС напав на Ізраїль
Автор Юлія Осим
11 жовтня, 2023 середа
Хто такі ХАМАС, за що воюють та хто їм допомагає
Кая Каллас
10 жовтня, 2023 вiвторок
Естонія готова відмовитись від фінансової допомоги ЄС, якщо Україна вступить до Євросоюзу, - Каллас
ракети випущені з Гази в бік Ізраїлю, 10 жовтня 2023 р
10 жовтня, 2023 вiвторок
Ізраїль заявив про обстріл з території Сирії та завдав удару у відповідь
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.39
    Купівля 37.39
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.74
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
11 жовтня
13:06
OPINION
Богдан Буткевич
Чому Зеленський поїхав на "Рамштайн"
13:05
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
ЦАХАЛ заявив про ракетний удар по Ізраїлю з території Лівану та завдав ударів у відповідь
13:04
електроенергія
З ремонту достроково вийшов блок однієї з АЕС: ситуація в енергосистемі станом на 11 жовтня
12:58
Росіяни вдарили по ритуальному транспорту на кладовищі Херсонщини
Росіяни вдарили по ритуальному транспорту на кладовищі Херсонщини: постраждали троє працівників
12:54
Ексклюзив
Ллойд Остін
Путін деморалізував власних військових і ізолював Росію, - міністр оборони США Ллойд Остін
12:36
Оновлено
метро Москва
У метро Москви зіштовхнулися потяги, є постраждалі
12:26
літак covid
Проблеми з двигунами через санкції: одна з найбільших авіакомпаній РФ скорочує польоти
12:25
Одеса пляж
В Одесі завершується купальний сезон, - ОВА
12:20
Ллойд Остін
Голова Пентагону анонсував новий пакет допомоги для України у розмірі $200 млн: що до нього увійде
12:20
Палестино-ізраїльська війна і провал російської пропаганди щодо України, - аналітика КБФ
12:18
Ізраїль повідомив, громадяни яких країн постраждали внаслідок нападу ХАМАС
12:14
На Харківщині від підриву на російській міні загинули двоє молодиків
11:58
Ізраїль Україна
В Ізраїлі загинув ще один українець
11:54
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Уся ділянка фронту суттєво активізувалася, - Згурець
11:49
Ніна Матвієнко
"Моя мама і є Україна": у Києві прощаються зі співачкою Ніною Матвієнко
11:31
На фото: актори
"Медовий місяць": вийшов тизер українського фільму про стосунки в окупації
11:28
ФСБ
У ФСБ заявили про нібито запобігання диверсіям на Курській і Смоленській АЕС і затримання "української ДРГ"
11:19
OPINION
Юрій Бутусов
Почалась ще одна з визначальних битв війни
11:07
Оновлено
наслідки обстрілу Михайлівки
РФ обстріляла Михайлівку Херсонської області: є поранена
11:06
Дрон-камікадзе
Українці за три дні зібрали 235 млн грн на 10 тис. дронів-камікадзе
11:06
На фото: Володимир та Олена Зеленські на "Книжковому Арсеналі"
Окупанти виставили на продаж "націоналізовану" квартиру родини Зеленського в Криму
10:56
Зеленський
Пріоритетом для України є системи ППО й далекобійні ракети, - Зеленський на зустрічі "Рамштайн"
10:54
ЗСУ
Сили оборони покращили тактичне положення західніше Роботиного, - Тарнавський
10:51
МАГАТЕ
МАГАТЕ висловило стурбованість ризиком потрапляння снарядів ХАМАСу в ядерні об'єкти в Ізраїлі
10:49
В Україні потеплішає, проте у деяких регіонах пройдуть дощі: погода на 12 жовтня від Наталки Діденко
10:47
Удар РФ по селу Гроза: кількість загиблих зросла до 55
10:33
Верховна Рада
Раді пропонують визнати ХАМАС терористичною організацією
10:29
На фото: підозрювані
СБУ встановила ймовірних навідників удару РФ по Грозі - місцевих братів-екскопів, які втекли до окупантів
10:27
F-16
Міністерка оборони Бельгії розповіла, коли країна передасть Україні винищувачі F-16
10:19
руйнування, Сумщина
Російські окупанти за добу атакували 8 регіонів України: 2 загиблих, 8 поранених
10:07
Зеленський
Зеленський заявив, що війна вже на останньому етапі, та озвучив плани щодо другого терміну президентства
10:00
Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Брюсселя на засідання Рамштайну
10:00
Інтерв’ю
Славомір Сєраковський
Славомір Сєраковський: про зміни у підтримці України серед поляків та про внутрішню політику Польщі, яка впливає і на зовнішню
09:58
Огляд
карта заставочна
Карта бойових дій за період 4-11 жовтня: біля Токмака ЗСУ мають нові перемоги
09:48
окупанти
Окупаційна "влада" Сєверодонецька приїздить у місто лише для пропагандистських кампаній, - ОВА
09:34
TikTok
Один зі штатів США позвався до суду проти TikTok через вплив соцмережі на дітей
09:33
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
Очільник МЗС Чехії особисто літав до Ізраїлю для евакуації своїх громадян, - ЗМІ
09:21
полонені окупанти
Через недостатню ротацію російські окупанти страждають від ПТСР, - британська розвідка
09:19
Ексклюзив
Карта. Бахмут-1010
Крок за кроком підтискаємо ворога, щоб він відійшов, або назавжди залишився там: боєць ЗСУ розповів про ситуацію біля Бахмута
09:09
Огляд
міжнародний огляд
Чи вплине війна з ХАМАС на підтримку НАТО Україною, та хто пошкодив трубопровід у Фінляндії. Акценти світових ЗМІ 11 жовтня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV