Закупівля курток для ЗСУ: голова антикорупційної ради при Міноборони оприлюднив подробиці попередньої перевірки

Про це в ефірі "Свобода.Ранок" розповів глава ради Євген Грушовець.

"Нам точно вдалося з’ясувати, це факти, які точно підтверджені. По-перше – це куртки не є літніми, не є демісезонними, це зимові куртки, які пошиті на турецьких фабриках", - заявив він.

Грушовець наголошує, що більша частина цих курток вже була видана, ще частина ще перебуває на складах. Він також підкреслив, що названі журналістами-розслідувачами цифри є неможливими.

"Перше твердження, що куртки були літніми, воно не відповідає дійсності. І відповідно ми всі повинні розуміти, що ті цифри, про які говорили журналісти, що нібито куртка коштує 20 чи 30 доларів, ми розуміємо, що за 30 доларів неможливо купити зимову куртку", - пояснює Грушовець.

Окрім того, очільник антикорупційної ради стверджує, що Міноборони не мало тих рахунків, які оприлюднили журналісти. Грушовець пояснює, що інвойси, в яких встановлена ціна за турецькими документами, є винятково у турецької сторони й Міноборони в принципі не повинно мати цих документів.

За словами Грушовця, Міноборони почало отримувати ці куртки ще у жовтні 2022 року, до отримання повної передоплати. Глава антикорупційної ради зазначив, що куртки мали певні недоліки, проте через загальну нагальність, вся партія була прийнята.

"Ми з’ясовуємо, чому так відбувалося. Це точно не шкодило Збройним Силам України, але такі речі були. Крім того, вся партія, яка була поставлена, вона була у повному обсязі прийнята. Є невеликі недоліки по цих куртках, вони стосувалися, якщо не помиляюся, лейб. Але за участі Командування сил логістики, контролю якості Міноборони була створена комісія, яка зважаючи на нагальну потребу необхідності цих курток вже в зимовий сезон 2022-2023 рік, то вони всі були прийняті. Тому сьогодні Громадська антикорупційна рада планує здійснити виїзд на склад чи на склади, де зберігаються ці куртки. Ми спілкуємось з військовослужбовцями. Для мене не стоїть питання чи це були літні чи зимові куртки. Вони однозначно були зимові", – додає він.

Грушовець стверджує, що завищені ціни не пов'язані з Міноборони, оскільки в контракті вказувалась ціна, а яким чином виробник декларував цей товар у себе, в країні походження, а потім країнах, через які відбувався транзит цих курток, не залежить від Міноборони України.

Зазначається, що рада хоче з'ясувати, чим керувався керівник департаменту закупівель, підписуючи контракт.

"Підписував одноособово цей договір керівник департаменту закупівель. Це була також практика така, тому що вона склалася з початок війни, коли було дуже мало людей і він прийняв таке рішення. Але питання, з яких він виходив даних, коли він приймав це рішення, ми хочемо з’ясувати", - пояснює Грушовець.

За його словами, дуже важливе питання, чи пов'язана ця компанія з представником від влади чи депутатського корпусу.

"Якщо це дійсно була змова – то це одна історія, це корупція. Якщо це не була змова, це було сприяння, що були в українській армії ці куртки, то це сприяння діяльності Збройних Сил. Тому ми намагаємось відповісти на ці всі запитання", – наголосив він.

Грушовець додав, що загалом курток для ЗСУ закуповувалось більше, аніж 180 тисяч, про що писали журналісти. Він заявляє, що Міноборони закуповувало їх у різних компаній, зокрема українських.

Скандал через зимову форму

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ ще минулого року. За його словами, скарг на зимову форму від військових не надходило, а ціна поставки абсолютно адекватна ринку і тодішній ситуації. Він також сказав, що неправильна ціна в турецьких документах може бути ухилянням від сплати податків у Туреччині, і що України це не стосується.

Міністр оборони Олексій Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.