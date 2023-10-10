Ексзаступника міністра оборони та ще одну особу підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора повідомлено про нову підозру, а також про зміну підозри колишнім в.о. Директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України і заступнику Міністра оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час дії воєнного стану підозрювані організували закупівлю з-за кордону неякісних бронежилетів на понад 250 млн грн, виділених з державного бюджету. Всі договори укладалися за повною передплатою.

Колишні посадовці не забезпечили належний контроль якості продукції і придбали амуніцію по завищених цінах.

Підозрювані змушували підлеглих приймати неякісну продукцію на військові склади. Також організовувалися повторні проведення випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань.

Згідно з експертними висновками, ці бронежилети не відповідали вимогам і не могли належним чином захистити військовослужбовців. Всього внаслідок незаконних дій підозрюваних окремі підрозділи Збройних Сил України не були належно укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1,4 млрд грн.

Підозрюваним інкриміновано розтрату коштів та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.