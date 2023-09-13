Компанія продавала амуніцію, ввезену начебто для потреб ЗСУ : вилучено товару на 40 млн грн

Про це повідомили в пресслужбі БЕБ.

Співробітники Бюро економічної безпеки провели обшуки в офісних і складських приміщеннях та в торгових точках товариства. У підсумку вилучили шоломи, балістичні плити та бронежилети різного класу захисту загальною вартістю понад 40 млн гривень. Також вилучили фінансово-господарські документи, які підтверджують незаконну діяльність компанії.

У межах кримінального провадження розслідування встановило, що компанія використовувала сертифікати з неправдивою інформацією про кінцевого отримувача, щоб отримувати пільги на завезення в Україну товарів військового призначення. За документами амуніція призначалася для ЗСУ, а фактично її продавали через мережу спеціалізованих магазинів у кількох регіонах України. У такий спосіб завезли кілька партій товару вартістю понад 100 млн грн.

Фото: esbu.gov.ua

Детективи БЕБ також з'ясували, що службові особи компанії під час продажу амуніції ухилилися від сплати податків на 30 млн грн.

Наразі товари арештували, тривають експертизи та досудове розслідування.