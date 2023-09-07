СБУ викрила на Дніпропетровщині та Херсонщині організаторів схеми, які продавали зброю з деокупованих територій

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрювані намагалися продати зброю, здобуту у місцях колишніх боєзіткнень на території деокупованих районів. Правоохоронці вилучили у затриманих вибухівку, бойові гранати, протитанковий гранатомет і автомати Калашникова російського виробництва.



СБУ встановила, що організатори хотіли продати російський автоматичний карабін АК-12 за майже 60 тисяч гривень, а вартість гранатомета оцінювали у 14,5 тисячі гривень. Чоловіки підшукували своїх клієнтів через власні зв’язки серед представників кримінального середовища.

Затримання на Дніпропетровщині

За словами правоохоронців підозрюваний підготував до продажу цілий арсенал "трофейних" засобів ураження.



Зброю та боєприпаси він зберігав у власному помешканні, в якому знайшли:

ручний кулемет Калашникова;

2 автомати: АК-12 та АК-74;

8 гранатометних пострілів;

9 бойових гранат;

вибухові речовини з детонатором;

понад 1 тис. набоїв різного калібру.

Крім того, зі схрону затриманого вилучили понад 40 артилерійських снарядів

Затримання на Херсонщині

Натомість підозрюваний з Херсонської області намагався незаконно продати автомат Калашникова з набоями та російський гранатомет типу "РШГ-2".



Також під час обшуків у приватному помешканні затриманого вилучено:

гранати РГД-5;

гранатометні постріли;

набої калібру 5,45.

На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Затриманим загрожує до 7 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.