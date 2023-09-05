Коригувальниця російських обстрілів Харкова сяде у в'язницю на 11 років
У вівторок, 5 вересня, у Харкові до 11 років позбавлення волі засудили інформаторку РФ, яка наводила російські ракети на житлові квартали міста
Про це інформує пресцентр СБУ.
Зазначається, що за наводженням коригувальниці окупанти здійснювали ракетні удари по житлових масивах Харкова. Також загарбники використовували координати жінки для обстрілів місцевих медустанов і торговельних закладів.
Ці атаки спричинили жертви серед цивільного населення і руйнування житлової та соціальної інфраструктури міста. За даними СБУ, Таким чином ворог сподівався залякати жителів Харкова та викликати паніку серед людей.
Фото: СБУ
Крім того, зловмисниця намагалась виявити місця базування підрозділів ЗСУ і Національної гвардії, які дислокуються на території міста. Контррозвідники СБУ затримали ворожу інформаторку у результаті спецоперації на Харківщині у квітні 2022 року.
Як встановило слідство, зловмисницею виявилась місцева жителька, яку російські спецслужби залучили до співпраці після початку повномасштабної агресії РФ. Для комунікації з окупантами їхня поплічниця використовувала один з популярних месенджерів.
Під час обшуків у затриманої виявили російські рублі та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.
Фото: СБУ
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за статтею про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.
За матеріалами української спецслужби суд призначив їй 11 років тюремного ув’язнення.
- Напередодні Служба безпеки України оголосила підозру мешканці Харкова, яка коригувала повітряні удари РФ, роблячи селфі на фоні стратегічних об’єктів.
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