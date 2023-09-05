Знімала стратегічні об’єкти під виглядом селфі й коригувала російські атаки по Харкову: працівниці енергопідприємства оголосили підозру
Служба безпеки України оголосила підозру мешканці Харкова, яка коригувала повітряні удари РФ, роблячи селфі на фоні стратегічних об’єктів
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку, яка коригувала російські повітряні атаки по Харкову. Нею виявилася працівниця постраждалого підприємства, яку ФСБ залучила до співпраці під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабного вторгнення.
Попередньо слідчі встановили, що саме за координатами, які надала затримана, влітку 2022 року загарбники здійснили ракетний удар по виробничих цехах місцевого заводу енергетичної галузі України.
Аби скоригувати ворожу атаку, жінка фотографувала себе на тлі промислового об’єкта з прив’язкою до місцевості й відправила фото агресору. За вказівками ворога вона також передавала інформацію про місця перебування українських військових підрозділів.
Для комунікації між собою вони використовували Telegram, а для конспірації жінка постійно змінювала мобільні телефони.
"Щоб замаскувати підривну діяльність на користь ФСБ, їхня поплічниця активно публікувала у соцмережах власні коментарі, в яких демонстративно критикувала військово-політичне керівництво РФ", - йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нового ворожого розвідзавдання. Жінці повідомили про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
Наразі затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
-
25 серпня СБУ затримала вчительку одного з ліцеїв у Краматорську, яка передавала окупантам дані про переміщення ЗСУ під Бахмутом. Нині вона перебуває під вартою.
-
28 серпня, Служба безпеки України оголосила підозру місцевій мешканці, яка коригувала повітряні удари РФ дронами та "градами" по території звільненого Херсона.
-
У Донецькій та Дніпропетровській областях затримали та засудили до тюремних строків трьох колаборантів, які коригували повітряні атаки РФ по Лиману та Дніпропетровщині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.91
- EUR Купівля 40.28Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе