Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Знімала стратегічні об’єкти під виглядом селфі й коригувала російські атаки по Харкову: працівниці енергопідприємства оголосили підозру

Знімала стратегічні об’єкти під виглядом селфі й коригувала російські атаки по Харкову: працівниці енергопідприємства оголосили підозру

5 вересня, 2023 вiвторок
12:30
Кримінал На фото людина, яка користується мобільним телефоном

Служба безпеки України оголосила підозру мешканці Харкова, яка коригувала повітряні удари РФ, роблячи селфі на фоні стратегічних об’єктів

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку, яка коригувала російські повітряні атаки по Харкову. Нею виявилася працівниця постраждалого підприємства, яку ФСБ залучила до співпраці під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабного вторгнення.

Попередньо слідчі встановили, що саме за координатами, які надала затримана, влітку 2022 року загарбники здійснили ракетний удар по виробничих цехах місцевого заводу енергетичної галузі України.

Аби скоригувати ворожу атаку, жінка фотографувала себе на тлі промислового об’єкта з прив’язкою до місцевості й відправила фото агресору. За вказівками ворога вона також передавала інформацію про місця перебування українських військових підрозділів. 

Для комунікації між собою вони використовували Telegram, а для конспірації жінка постійно змінювала мобільні телефони.

"Щоб замаскувати підривну діяльність на користь ФСБ, їхня поплічниця активно публікувала у соцмережах власні коментарі, в яких демонстративно критикувала військово-політичне керівництво РФ", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нового ворожого розвідзавдання. Жінці повідомили про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Наразі затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 25 серпня СБУ затримала вчительку одного з ліцеїв у Краматорську, яка передавала окупантам дані про переміщення ЗСУ під Бахмутом. Нині вона перебуває під вартою.

  • 28 серпня, Служба безпеки України оголосила підозру місцевій мешканці, яка коригувала повітряні удари РФ дронами та "градами" по території звільненого Херсона.

  • У Донецькій та Дніпропетровській областях затримали та засудили до тюремних строків трьох колаборантів, які коригували повітряні атаки РФ по Лиману та Дніпропетровщині.

Новини
Україна
Росія
СБУ
Війна з Росією
Читайте також:
Збиті російські безпілотники
4 вересня, 2023 понедiлок
Україна заявила про падіння російських дронів у Румунії. Бухарест вважає, що прямої загрози не було
Олаф Шольц
4 вересня, 2023 понедiлок
"Це невідповідально": у Бундестазі заявили, що Шольц - єдиний, хто блокує поставки Taurus Україні
Україна-Польща
4 вересня, 2023 понедiлок
Польща почала видавати Україні громадян, які займалися переправленням нелегалів до Європи
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.91
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
5 вересня
14:00
Верховна Рада
Українським нардепам, за деякими винятками, заборонили їздити до Польщі, – Onet
13:58
Оновлено
Олексій Резніков
Рада звільнила міністра оборони Резнікова
13:47
Всеволод Князєв
Ексголові Верховного Суду Князєву зменшили розмір застави
13:43
Польща кордон
Намагався розпиляти паркан: білоруський військовий перетнув кордон Польщі
13:26
потяг_Укрзалізниця
Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Харкова
13:20
Вадим Рабінович
Екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича оголосили в розшук
13:20
Німеччина Україна
В Україну з Німеччини прибула партія боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard
13:10
Каховська ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: у Міноборони заявили, що кількість загиблих може бути значно більшою
13:03
На фото: Юрій Афанасьєвський
На Луганщині підірвали очільника "митниці" Афанасьєвського. Окупанти заявляють, що він "серйозно не постраждав"
13:00
ЗСУ війна фронт
Знищили 13 ворогів і двох узяли в полон: в "Азові" поділилися деталями штурму на одному з напрямків фронту
12:57
Перевезення квадроциклами, втеча лісом, фейкові студентські квитки: СБУ викрила ще п’ять схем ухилення від мобілізації
12:57
Коригувальниця російських обстрілів Харкова сяде у в'язницю на 11 років
12:51
Оновлено
ООН
Комісія ООН заявила про брак доказів щодо геноциду з боку РФ. В Україні відреагували
12:42
Доступні ліки
З середини вересня психотропні ліки в аптеках можна буде придбати лише з е-рецептом
12:31
Смартфон
У Дії з'явилася нова послуга для студентів: подробиці
12:29
На фото: фільм "Вбивця"
Netflix випустив український трейлер "Вбивці"
12:24
МВФ
Зростання економіки у світі значно уповільнилося через вторгнення РФ в Україну, - голова МВФ
12:20
військком
Масової екстрадиції чоловіків до України з-за кордону не буде, - Веніславський
12:13
Гітанас Науседа
Корупція в Україні гальмує постачання західної зброї, – президент Литви
12:13
Литва білорусь кордон
Після смерті Пригожина повне закриття білорусько-литовського кордону втрачає актуальність, - Науседа
12:07
брифінг ГУР
Російський пілот, який переправив гелікоптер РФ в Україну, сам вийшов на зв'язок: подробиці спецоперації "Синиця" 
12:05
китай
Китай виділить $40 млрд на виробництво мікрочипів, - Reuters
11:57
відключення електроенергії
Знеструмлено частину споживачів у 7 областях: ситуація в енергосистемі станом на 5 вересня
11:51
Огляд
міжнародний огляд
Корупція в оборонній сфері – головний біль України, нові вимоги Путіна для відновлення зернової угоди. Акценти світових ЗМІ 5 вересня
11:43
винищувач F-16
У міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16: названо причину
11:37
СБУ, обшуки
Зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури: СБУ проводить понад 20 обшуків у різних областях
11:30
Ексклюзив
Україна-Польща
"У Польщі є всі інструменти": польський політик Чех про ймовірну екстрадицію чоловіків в Україну
11:30
Pepsi
Не вийшли з ринку РФ: в будівлі парламенту Фінляндії перестали продавати продукцію Pepsi
11:08
Японія подала протест до СОТ через заборону Китаю на імпорт морепродуктів
11:00
майданчик для вигулу собак, пес
Цілувати домашніх улюбленців може бути небезпечно: вчені назвали причину
10:59
Оновлено
Олександр Ломака
СБУ проводить обшуки у в.o. мера Чернігова Ломаки
10:51
Оновлено
Павло Кириленко
Новим очільником АМКУ стане голова Донецької ОВА Кириленко, - нардеп Арахамія
10:44
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни збільшили кількість кораблів у Чорному морі
10:39
СБА «Новатор», 10-місний бронеавтомобіль
Україна представила в Польщі модифікований 10-місний бронеавтомобіль "Новатор"
10:37
За добу росіяни атакували 9 областей України: 1 людина загинула, 4 поранених
10:34
СБУ оголосила про підозру помічникові гауляйтера Каховки, який сприяв окупації Херсонщини
10:21
ЄС планує скористатися відсутністю лідерів РФ та Китаю на саміті G20, аби вплинути на Африку, - Bloomberg
10:00
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Втома
09:59
Російська ракета влучила у драмтеатр Чернігова
Попри руйнування театру: актори з Чернігова долучаться до фестивалю "Мельпомена Таврії"
09:51
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 вересня: гривня зміцнилася щодо євро
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV