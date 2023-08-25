Передавання ворогу даних про рух ЗСУ під Бахмутом: мешканка Донеччини отримала підозру

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Дані про переміщення Сил оборони жінка дистанційно передавала до ГРУ через свого знайомого з тимчасово окупованих територій Луганщини, який наразі воює на боці "ЛНР". Саме він і завербував мешканку Краматорська.

"За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступу ЗСУ в регіоні. Агентка передавала відомості через месенджер у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та електронними координатами", - розповіли в СБУ.

Для конспірації жінка підписала свого знайомого, якому передавала інформацію, жіночим ім’ям.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для передавання даних. Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За цією статтею фігурантці загрожує довічний термін.

Нині за рішенням суду вона перебуває в СІЗО.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.