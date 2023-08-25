Передавання ворогу даних про рух ЗСУ під Бахмутом: мешканка Донеччини отримала підозру
СБУ затримала вчительку одного з ліцеїв у Краматорську, яка передавала окупантам дані про переміщення ЗСУ під Бахмутом. Нині вона перебуває під вартою
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Дані про переміщення Сил оборони жінка дистанційно передавала до ГРУ через свого знайомого з тимчасово окупованих територій Луганщини, який наразі воює на боці "ЛНР". Саме він і завербував мешканку Краматорська.
"За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступу ЗСУ в регіоні. Агентка передавала відомості через месенджер у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та електронними координатами", - розповіли в СБУ.
Для конспірації жінка підписала свого знайомого, якому передавала інформацію, жіночим ім’ям.
Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для передавання даних. Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За цією статтею фігурантці загрожує довічний термін.
Нині за рішенням суду вона перебуває в СІЗО.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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