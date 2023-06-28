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СБУ затримала агента РФ, який скоригував ракетний удар по Краматорську 27 червня

28 червня, 2023 середа
12:29
Кримінал СБУ затримала коригувальника удару по Краматорську

Служба безпеки України заявила, що затримала агента спецслужб Росії, який 27 червня скоригував ракетний удар по кафе у центрі Краматорська

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу збройних сил РФ. Він - мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. 

За даними СБУ, 27 червня коригувальник отримав завдання з’ясувати, чи працює кафе у центрі міста та зафіксувати наявність там відвідувачів. Для виконання завдання агент приховано зняв на відео заклад і припарковані поруч автівки. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці.

"Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ, а під час повномасштабного вторгнення «активували» і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську", - зазначають в СБУ.

Агент РФ також мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.

"Таке затримання - це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога. Запам’ятайте - покарання невідворотне!  Так само як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів – представники путінського режиму" - заявив голова СБУ Василь Малюк. 

Він додав, що спецслужби постійно ведуть юридичну роботу і продовжують збір доказів для міжнародних судів. Водночас співробітники СБУ разом із побратимами з Сил оборони щодня роблять максимум, аби помститися ворогу.

Щодо коригувальника ракетного удару по Краматорську наразі вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності. 

Ракетний удар по Краматорську

Про обстріл Краматорська 27 червня першим в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, обстріл центру міста стався приблизно о 19:32, дані про постраждалих та руйнування уточнювались.

"Дані про постраждалих та руйнування встановлюють. На місці події розгорнули оперативний штаб, всю необхідну допомогу надаватимуть пораненим", - говорив Кириленко.

Також оперативно про це написав у телеграм керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що окрім Краматорська під обстріл потрапило село Біленьке.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що станом на 23:00 від влучання снаряда у заклад харчування загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля.

Володимир Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, заявивши, що кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів.

Станом на 28 червня зафіксовано 10 загиблих та 61 поранена людина, з них троє дітей. Також зазначається, що українська письменниця Вікторія Амеліна та троє громадян Колумбії – Серхіо Харамільйо, Ектор Абад Фасіолінс і Каталіна Гомес отримали поранення внаслідок російського ракетного удару по Краматорську.

Детальніше про перебіг подій - читайте за посиланням.

СБУ
Краматорськ
ракетний удар
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