Про це йдеться у спільній заяві колумбійських громадян - письменника Гектора Абада та політика Серхіо Харамільо.

Громадяни Колумбії розповіли, що увечері 27 червня вечеряли в піцерії RAI у компанії української письменниці Вікторії Амеліної та журналістки Каталіни Гомес.

"Ми стали об’єктом російської атаки крилатою ракетою по ресторану, який є частиною торговельного комплексу.Це звичайне місце зустрічі міжнародних кореспондентів і громади Краматорська. Ми збирали матеріал у цьому та інших містах Донбасу для нашого руху "Тримайся, Україно!". Ми хотіли висловити солідарність Латинської Америки з українським народом проти варварського та незаконного російського вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колумбійці Серхіо Харамільйо, Ектором Абадом Фасіолінсом і Каталіною Гомес отримали незначні травми. Однак українська письменниця Вікторія Амеліна знаходиться у лікарні у важкому стані. Вона отримала травму голови.

"Усі наші думки з Вікторією. Ми не приймаємо цю нову злочинну атаку Росії проти населення Краматорська, де вже загинуло 63 цивільних у квітні минулого року, коли Росія запустила ракету по вокзалу. Напади на цивільні місця є варварським актом. Тримайся Україно", – зазначили у заяві.

Довідково: Вікторія Амеліна – українська письменниця та громадська діячка, лауреатка літературної премії мені Джозефа Конрада-Коженьовського. Вона також є засновницею Нью-Йоркського літературного фестивалю на Донеччині. На Франкфуртському книжковому ярмарку читала оповідання Олега Сенцова в перекладі на англійську та брала участь в численних акціях на підтримку його звільнення.

Ракетний удар по Краматорську

Про обстріл Краматорська 27 червня першим в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, обстріл центру міста стався приблизно о 19:32, дані про постраждалих та руйнування уточнювались.

"Дані про постраждалих та руйнування встановлюють. На місці події розгорнули оперативний штаб, всю необхідну допомогу надаватимуть пораненим", - говорив Кириленко.

Також оперативно про це написав у телеграм керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що окрім Краматорська під обстріл потрапило село Біленьке.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що станом на 23:00 від влучання снаряда у заклад харчування загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля.

Володимир Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, заявивши, що кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів.

На ранок 28 червня зафіксовано 9 загиблих, з них троє дітей. Детальніше про перебіг подій - читайте за посиланням.