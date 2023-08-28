Коригувала удари "шахедів" і "градів" по цивільних об’єктах: мешканку Херсона підозрюють у державній зраді
У понеділок, 28 серпня, Служба безпеки України оголосила підозру місцевій мешканці, яка коригувала повітряні удари РФ дронами та "градами" по території звільненого Херсона
Про це інформує пресцентр СБУ.
Зазначається, що протягом серпня 2023 року жінка передавала російським спецслужбам геолокації Сил оборони України. Вона відстежувала місця базування та переміщення українських військових, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки.
За її координатами росіяни здійснювали регулярні удари по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню "град" і дронів-камікадзе "шахед". За даними Служби безпеки, усю зібрану розвідінформацію жінка передавала агресору через месенджер у вигляді знімків екрана карт з позначками об’єктів.
Фото: СБУ
Встановлено, що місцеву жительку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона. Вона зацікавила ворога своєю деструктивною активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі.
Під час обшуку в агентки вилучили засоби зв’язку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.
Їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Жінці загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Також 25 серпня СБУ затримала вчительку одного з ліцеїв у Краматорську, яка передавала окупантам дані про переміщення ЗСУ під Бахмутом. Нині вона перебуває під вартою.
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