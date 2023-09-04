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Троє колаборантів, які коригували удари РФ по Лиману та Дніпропетровщині, отримали тюремні строки

4 вересня, 2023 понедiлок
17:14
Війна з Росією російські окупанти

В Донецькій та Дніпропетровській областях затримали та засудили до тюремних строків трьох колаборантів, які коригували повітряні атаки РФ по Лиману та Дніпропетровщині

Про це повідомляє Служба безпеки України.

На Донеччині тюремний строк отримав місцевий житель, який "зливав" окупантам місця перебування Сил оборони у звільненому Лимані.

Найціннішою інформацією для росіян були місця знаходження штабів командування ЗСУ та підрозділів Служби безпеки.

СБУ затримала російського інформатора під час передачі інформації воєнній розвідці Південного військового округу ЗС РФ через соцмережу "Однокласники".

Він засуджений до 14 років тюремного ув'язнення.

Також до 12 років ув'язнення засудили 24-річну мешканку міста Новогродівка Покровського району, яка співпрацювала з РФ ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Вона їздила до тимчасово окупованого Донецька, де пройшла курс диверсійної підготовки у польових таборах бойовиків терористичної організації "ДНР".

Після цього вона повернулась додому та чекала на 24 лютого 2022 року, коли РФ активувала її для виконання диверсійних завдань проти України.

Вона ставила мітки поблизу місць базування українських військових та правоохоронців у фронтових районах області, фотографувала їх та відправляла окупантам із координатами для підготовки повітряних атак.

Фото: Донецька обласна прокуратура

На Дніпропетровщині до 9 років засудили колишнього кримінальника, мешканця Кам’янського, який працював на ФСБ і готував ракетний удар РФ по одному з місцевих заводів.

Він фотографував "периметр" та внутрішню територію заводу, а потім відправляв росіянам знімки з координатами.

  • Київський суд засудив до 15 років перебування під вартою двох бойовиків, які воювали у лавах незаконних збройних формувань так званих ЛНР та ДНР.
  • Суд відправив за ґрати на 12 років колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого визнали винним у державній зраді та підготовці терактів в інтересах Росії.
СБУ
Дніпропетровщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
колаборанти
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