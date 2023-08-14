Колишнього генерал-майора СБУ Шайтанова засудили до 12 років ув'язнення за держзраду

Про це повідомляє Офіс генпрокурора та пресцентр СБУ.

Зазначається, що прокурори у суді довели причетність генерал-майора СБУ до збору інформації, яка становила державну таємницю, та передачу її представникам Росії.

Крім цього, за завданням російських спецслужб, засуджений підшуковував людей серед колишніх військовослужбовців СБУ для вчинення теракту.



Він мав на меті убити майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва. Тоді правоохоронці запобігли вбивству, запланованому спецслужбами РФ.

Раніше Шайтанов обіймав посаду першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Як встановило слідство, посадовець перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом "Бобиль" у полковника ФСБ РФ Ігоря Єгорова. Останній під позивним "Ельбрус" був одним з організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі влітку 2014 року.

Шевченківський районний суд Києва визнав його винним у державній зраді, закінченому замаху на скоєння терористичного акту, а також незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Його засуджено до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

У СБУ зазначили, що розгляд справи тривав із жовтня 2020 року, після того, як СБУ скерувала обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні до суду.

Нагадаємо, генерал СБУ Валерій Шайтанов був викритий контррозвідкою та затриманий 14 квітня 2020 року за здійснення розвідувальної й терористичної діяльності в інтересах ФСБ РФ на шкоду державній безпеці України.

Згодом у Bild писали, що затримання Шайтанова, якого підозрюють в державній зраді, здатне підірвати російську шпигунську мережу у Європі.





