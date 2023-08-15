Воювали на боці "ЛДНР": у Києві двох бойовиків засудили до 15 років ув'язнення

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що чоловікам призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та участь у непередбачених законом збройних формуваннях.

У суді прокурор довів, що один з обвинувачених у березні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганщини у місті Алчевську, добровільно підписав контракт на проходження військової служби у складі армії так званої ЛНР. Він є уродженцем Луганської області.

Окупанти призначили чоловіка на посаду помічника гранатометника "204 полку 4 роти 3 взводу народної міліції ДНР", створеного, підпорядкованого та повністю фінансованого Росією.

Інший обвинувачений у лютому 2022 року перебував у тимчасово окупованому місті Амросіївка Донецької області. Там він так само добровільно підписав контракт на проходження військової служби у незаконному збройному формуванні "ДНР", де обіймав посаду стрілка "1 відділення 2 взводу 2 роти стрілкового батальйону 1539 народної міліції ДНР".

В Офісі генпрокурора додають, що, діючи у складі різних підрозділів на території Донецької та Луганської областей, обвинувачені облаштували вогневі позиції для збройного опору Збройним Силам України. Також вони здійснювали окупацію й охорону захоплених територій України.

Злочинна діяльність бойовиків була припинена в середині травня 2023 року військовослужбовцями ЗСУ на території Донецької та Луганської областей. Нині обвинувачені перебувають під вартою.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора