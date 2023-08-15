Воювали на боці "ЛДНР": у Києві двох бойовиків засудили до 15 років ув'язнення
У вівторок, 15 серпня, київський суд визнав винними двох бойовиків, які воювали у лавах незаконних збройних формувань так званих ЛНР та ДНР. Їх засудили до 15 років перебування під вартою
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що чоловікам призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та участь у непередбачених законом збройних формуваннях.
У суді прокурор довів, що один з обвинувачених у березні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганщини у місті Алчевську, добровільно підписав контракт на проходження військової служби у складі армії так званої ЛНР. Він є уродженцем Луганської області.
Окупанти призначили чоловіка на посаду помічника гранатометника "204 полку 4 роти 3 взводу народної міліції ДНР", створеного, підпорядкованого та повністю фінансованого Росією.
Інший обвинувачений у лютому 2022 року перебував у тимчасово окупованому місті Амросіївка Донецької області. Там він так само добровільно підписав контракт на проходження військової служби у незаконному збройному формуванні "ДНР", де обіймав посаду стрілка "1 відділення 2 взводу 2 роти стрілкового батальйону 1539 народної міліції ДНР".
В Офісі генпрокурора додають, що, діючи у складі різних підрозділів на території Донецької та Луганської областей, обвинувачені облаштували вогневі позиції для збройного опору Збройним Силам України. Також вони здійснювали окупацію й охорону захоплених територій України.
Злочинна діяльність бойовиків була припинена в середині травня 2023 року військовослужбовцями ЗСУ на території Донецької та Луганської областей. Нині обвинувачені перебувають під вартою.
Фото: Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора
- У травні суд визнав громадянина України, бойовика "ЛНР", винними в участі у терористичній організації. Його засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
- Також 29 червня бойовика "ДРН", який намагався потрапити до лав одного з підрозділів бригади спеціального призначення "Азов", засудили до восьми років позбавлення волі.
- 20 липня уродженець Луганщини, який у складі терористичного угруповання так званої "ЛНР" воював проти України, отримав 15 років тюремного ув'язнення.
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