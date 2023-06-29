Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що у 2015 році мешканець Донеччини приєднався до терористичної організації "ДНР". Там він увійшов до складу "роти спеціального призначення розвідувального управління республіканської гвардії" терористів і до 2018 року брав участь у бойових діях проти українських військ на східному фронті.

Фото: Офіс генпрокурора

"Пізніше він повернувся в Україну і намагався влаштуватися до одного з підрозділів бригади спеціального призначення "Азов". У лавах українських захисників чоловік сподівався приховати своє минуле і таким чином уникнути правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Проте військовослужбовці полку спецпризначення "Азов" викрили та затримали бойовика під час проходження відбору.

Чоловіка визнали винним в участі у терористичній організації та не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України). Його засудили до 8 років позбавлення волі.