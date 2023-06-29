Хотів влаштуватися на службу в "Азов": бойовика "ДНР" засудили до 8 років ув'язнення
Бойовика "ДРН", який намагався потрапити до лав одного з підрозділів бригади спеціального призначення "Азов", засудили до восьми років позбавлення волі
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що у 2015 році мешканець Донеччини приєднався до терористичної організації "ДНР". Там він увійшов до складу "роти спеціального призначення розвідувального управління республіканської гвардії" терористів і до 2018 року брав участь у бойових діях проти українських військ на східному фронті.
Фото: Офіс генпрокурора
"Пізніше він повернувся в Україну і намагався влаштуватися до одного з підрозділів бригади спеціального призначення "Азов". У лавах українських захисників чоловік сподівався приховати своє минуле і таким чином уникнути правосуддя", - йдеться у повідомленні.
Проте військовослужбовці полку спецпризначення "Азов" викрили та затримали бойовика під час проходження відбору.
Чоловіка визнали винним в участі у терористичній організації та не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України). Його засудили до 8 років позбавлення волі.
- 28 червня винесли вирок прокурору, який здавав ворогу позиції ЗСУ на Миколаївщині. Його засудили до довічного ув'язнення.
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