Прокурор, який здавав ворогу позиції ЗСУ на Миколаївщині, отримав довічне ув'язнення
В Україні винесли вирок прокурору, який здавав ворогу позиції ЗСУ на Миколаївщині. Суд ухвалив рішення про довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Так, колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури визнано винним за статтею про державну зраду.
"Як свідчать матеріали слідства, екскерівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. Для цього використовував посередника, щоб "відвести сліди від себе", - розповіли в СБУ.
Зловмисник передавав оперативну обстановку в Миколаєві та області.
"Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію, в тому числі з імітації злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ", - розповіли в спецслужбі.
У результаті обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності.
- У січні СБУ затримала агента РФ, який мобілізувався в ЗСУ та зливав ворогу позиції на Донеччині.
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