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СБУ затримала агента РФ, який мобілізувався в ЗСУ та зливав ворогу позиції на Донеччині

31 січня, 2023 вiвторок
16:02
Кримінал

Служба безпеки України ідентифікувала та затримала двох російських агентів. Зокрема, один мобілізувався в ЗСУ та зливав ворогу позиції на Донеччині, а інший переселенець працював на Одещині

Про це інформує пресслужба СБУ.

Правоохоронці встановили, що одним зі зловмисників виявився житель Харківщини, якого завербувала ФСБ на початку повномасштабного вторгнення. Згодом ворожий інформатор поїхав до Сумщини як переселенець та мобілізувався до ЗСУ, де проводив розвідувально-підривну діяльність.

Ворожого поплічника направили на навчання у центр на Житомирщині, де він збирав дані інструкторів з бойової підготовки та "досліджував" систему охорони об’єкта для противника. Далі зловмисника передислокували у складі українських військ на Донеччину, де той продовжив збирати інформацію.

Завданням мобілізованого було здавати місця базування і маршрути переміщення ЗСУ в районах Слов'янська і Краматорська.

До своєї "діяльності" він залучив земляка, який після 24 лютого 2022 року разом з ним переїхав до Сум як внутрішньо переміщена особа, а згодом - до Одеської області.

"Погодившись на "пропозицію" російського агента, його поплічник отримав відповідний інструктаж і розпочав розвідувати місця базування підрозділів Сил оборони у причорноморському регіоні. Насамперед він намагався виявити склади з артилерійським озброєнням та боєприпасами українських військ. Для цього об’їжджав місцевість і приховано спостерігав за українськими об’єктами", - роз‘яснює пресслужба.

Крім того, мобілізовані підшукували "однодумців" для залучення до співпраці з російською спецслужбою. Повідомляється, що в "зоні особливої уваги" були ексвійськові та жінки, які проживали у прифронтових районах на Півдні та Сході.

СБУ затримала обох зловмисників на спробах чергової передачі РФ закритих відомостей. Під час обшуків правоохоронці виявили мобільні із доказами законспірованого листування з ворогом.

Фігурантам оголосили підозри за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу - тримання під вартою.

  • Раніше Служба безпеки України викрила ворожого поплічника у звільненому Херсоні. Колаборант з окупаційного "МВС" намагався виявляв учасників руху опору.
  • Також Служба безпеки оголосила про знешкодження російської агентурної мережі, її члени наводили ворога на критичну інфраструктуру, включно з енергогенерувальними підприємствами.  
  • А ще правоохоронці затримали поплічника ворога під час передачі даних про ракетні удари. Саме він корегував вогонь ворога по Лиману Донецької області.
  • Депутату Сіверської міської ради Бахмутського району від забороненої в Україні партії ОПЗЖ повідомили про підозру у колабораційній діяльності.  

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СБУ
Одещина
Сумщина
ЗСУ
ФСБ
Житомирщина
війна з Росією
Донеччина
окупанти
державна зрада
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