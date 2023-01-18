У Херсоні затримали колаборанта з окупаційного "МВС", який виявляв учасників руху опору

Про це інформує пресслужба СБУ.

Правоохоронці повідомляють, що зловмисником виявився експосадовець розформованої державної автомобільної інспекції, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав РФ.

Після захоплення міста той добровільно почав співпрацювати з ворогом, обійняв посаду "инспектора батальона патрульно-постовой службы" в місцевій окупаційній поліції, так увійшов до складу "главного управления министерства внутренних дел Херсонской области".

"Після цього він "ніс службу" із вогнепальною зброєю та відповідним "посвідченням" російського зразка. На цій "посаді" він разом з окупантами здійснював "рейди" по території міста для виявлення учасників руху опору", - пише пресслужба.

Під час таких "візитів" рашисти розграбовували домівки, затримували українців та відвозили до катівень.

Після деокупації Херсона колаборант намагався втекти на лівий берег річки Дніпро, утім не встиг.

Нині на підставі доказів колаборанту з окупаційного "МВС" повідомили про підозру за добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Суд обрав міру запобіжного заходу - тримання під вартою.

Фігуранту загрожує до 15 років ув'язнення.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо мешканки Луганська, яка працює в окупаційній поліції Станиці Луганської. Їй загрожує довічне позбавлення волі.