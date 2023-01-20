Про це повідомили в Службі безпеки України.

Зазначається, що в Дніпрі СБУ нейтралізувала ворожу агентурну мережу, яка підпорядковувалася ГУГ збройних сил РФ. Затримано 7 російських агентів.

Члени мережі передавали в Росію дані з координатами об'єктів критичної інфраструктури, включно з місцями розміщення енергогенеруючих підприємств.

"Ці відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця "прильотів", щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати", - мовиться в тексті пресслужби.

Нині слідчі перевіряють, чи агенти РФ були причетні до ракетного удару російської армії по житловому будинку в Дніпрі, що стався 14 січня 2023.

"Крім того, агенти РФ збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО", - додали в пресслужбі.

У СБУ поінформували, що агенти передавали дані ворогові через жителя Дніпра, який також був членом групи.

"Ним виявився громадянин РФ, колишній мешканець Дніпра, який у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Її представники виступали за створення так званої "південно-східної Української республіки", підконтрольної країні-агресору.

Згодом зловмисник втік до Росії, де був завербований кадровими співробітниками ГРУ. За їхнім завданням він створив власну агентуру зі своїх "ідейних" однодумців-земляків", - підкреслили в службі.

Стверджується, що раніше група була в "режимі очікування", однак активізувалися в жовтні 2022.

Під час обшуків виявлено:

саморобні вибухові пристрої;

комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом;

прокремлівську літературу.

"На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмували в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ворожого поплічника у звільненому Херсоні. Колаборант з окупаційного "МВС" намагався виявляв учасників руху опору.

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