СБУ знешкодила мережу агентів ГРУ в Дніпрі, які коригували удари по інфраструктурі міста
Служба безпеки оголосила про знешкодження російської агентурної мережі, її члени наводили ворога на критичну інфраструктуру, включно з енергоенергуючими підприємствами
Про це повідомили в Службі безпеки України.
Зазначається, що в Дніпрі СБУ нейтралізувала ворожу агентурну мережу, яка підпорядковувалася ГУГ збройних сил РФ. Затримано 7 російських агентів.
Члени мережі передавали в Росію дані з координатами об'єктів критичної інфраструктури, включно з місцями розміщення енергогенеруючих підприємств.
"Ці відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця "прильотів", щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати", - мовиться в тексті пресслужби.
Нині слідчі перевіряють, чи агенти РФ були причетні до ракетного удару російської армії по житловому будинку в Дніпрі, що стався 14 січня 2023.
"Крім того, агенти РФ збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО", - додали в пресслужбі.
У СБУ поінформували, що агенти передавали дані ворогові через жителя Дніпра, який також був членом групи.
"Ним виявився громадянин РФ, колишній мешканець Дніпра, який у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Її представники виступали за створення так званої "південно-східної Української республіки", підконтрольної країні-агресору.
Згодом зловмисник втік до Росії, де був завербований кадровими співробітниками ГРУ. За їхнім завданням він створив власну агентуру зі своїх "ідейних" однодумців-земляків", - підкреслили в службі.
Стверджується, що раніше група була в "режимі очікування", однак активізувалися в жовтні 2022.
Під час обшуків виявлено:
- саморобні вибухові пристрої;
- комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом;
- прокремлівську літературу.
"На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмували в СБУ.
- Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ворожого поплічника у звільненому Херсоні. Колаборант з окупаційного "МВС" намагався виявляв учасників руху опору.
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