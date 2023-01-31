Про це передає СБУ та ОГПУ.

Контррозвідка Служба безпеки викрила агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ) у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисником виявився депутат Сіверської міської ради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ.



З жовтня минулого року він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району й співпрацював з представником воєнізованого формування, що має відношення до генерального штабу ЗС РФ.



Також він передавав координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.



Така розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах. Після ворожих обстрілів агент виходив на місцевість для фіксації їхніх наслідків та підготовки так званого звіту для коригування повторних ударів.

За свою "роботу" на державу-агресора він отримав так звану винагороду у сумі близько 6000 грн.



Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі агресору закритих відомостей. За даними слідства, депутат був завербований представником російської воєнної розвідки через спілкування у чаті одного з прокремлівських телеграм-каналів. Для комунікації між собою зловмисники використовували анонімні месенджери.



На підставі зібраних доказів керівником Донецької обласної прокуратури депутату повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Раніше Служба безпеки України викрила ворожого поплічника у звільненому Херсоні. Колаборант з окупаційного "МВС" намагався виявляв учасників руху опору.

Також Служба безпеки оголосила про знешкодження російської агентурної мережі, її члени наводили ворога на критичну інфраструктуру, включно з енергоенергуючими підприємствами.

А ще правоохоронці затримали поплічника ворога під час передачі даних про ракетні удари. Саме він корегував вогонь ворога по Лиману Донецької області.

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