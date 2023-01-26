Про це інформує пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що житель Лиману після деокупації міста мав контакт зі спецслужбами РФ та запропонував свою допомогу. Зловмисник збирав дані про базування, переміщення ЗСУ, передавав локації об'єктів критичної інфраструктури та контактував з рашистами через знайому, яка проживає на тимчасово окупованій частині Луганщини.

Цю інформацію ворог використовував для прицільних ракетних ударів по Лиману.

"Після обстрілів ворожий поплічник виходив на місцевість, щоб зафіксувати наслідки повітряних атак і потім "прозвітувати" агресору", - пише Служба безпеки України.

Ворожого поплічника затримали на спробі чергової передачі розвідувальних даних через месенджер.

Під час обшуку правоохоронці виявили телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності.

Фігуранту повідомили про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу - тримання під вартою без права внесення застави.