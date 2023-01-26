Корегував вогонь ворога по Лиману Донецької області: СБУ затримала російського агента під час передачі даних
Служба безпеки України затримала поплічника ворога під час передачі даних про ракетні удари
Про це інформує пресслужба СБУ.
Слідство встановило, що житель Лиману після деокупації міста мав контакт зі спецслужбами РФ та запропонував свою допомогу. Зловмисник збирав дані про базування, переміщення ЗСУ, передавав локації об'єктів критичної інфраструктури та контактував з рашистами через знайому, яка проживає на тимчасово окупованій частині Луганщини.
Цю інформацію ворог використовував для прицільних ракетних ударів по Лиману.
"Після обстрілів ворожий поплічник виходив на місцевість, щоб зафіксувати наслідки повітряних атак і потім "прозвітувати" агресору", - пише Служба безпеки України.
Ворожого поплічника затримали на спробі чергової передачі розвідувальних даних через месенджер.
Під час обшуку правоохоронці виявили телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності.
Фігуранту повідомили про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу - тримання під вартою без права внесення застави.
- Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ворожого поплічника у звільненому Херсоні. Колаборант з окупаційного "МВС" намагався виявляв учасників руху опору.
- Служба безпеки оголосила про знешкодження російської агентурної мережі, її члени наводили ворога на критичну інфраструктуру, включно з енергоенергуючими підприємствами.
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