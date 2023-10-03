Міноборони України вимагає від компанії з Хорватії повернути 3,2 млн євро за непоставлені гранати

Про це пише Zurnal.

Попри це, видання зазначає, що WDG Promet викупила компанію-банкрута "Vitezit" - сума угоди якраз відповідає тій, яка нібито "зникла" з рахунків WDG Promet.

Закупівля Україною гранат

Повідомляється, що українське Міноборони довірило закупівлю гранат на 36,6 млн доларів підприємству "Львівський арсенал", яке уклало контракти з "WDG Promet" та словацькою компанією "Sevotech". "Львівський арсенал" вніс компаніям передоплату в розмірі 3,2 млн євро у грудні минулого року, проте боєприпаси так і не були поставлені.

Згідно з документацією, опублікованою українськими ЗМІ, і в коментарі директора "Sevotech" Яна Ходермарського, "WDG Promet" найняла фабрику з Хорватії, яка нібито мала 120-мм снаряди, але вона не хотіла поставляти їх без передоплати у розмірі 50%.

Ходермарський стверджує, що "Львівський Арсенал" не одразу здійснив передоплату, тому "хорватський контрагент розірвав контракт на постачання боєприпасів і пояснив це несерйозністю української сторони та її незрозумілою грою".

Повернення передоплати

Власник "WDG Promet" Матіас Зубак заявив українському Міноборони, що компанія не змогла поставити Україні зброю через проблеми з дозволами на транзит.

"Українська сторона не могла отримати дозволи на транзит, що ускладнювало виконання цього контракту. Водночас в очікуванні можливих ускладнень, "WDG Promet" вдалося знайти альтернативне джерело закупівлі необхідного товару для виконання контракту. Ми пропонуємо дві можливості. "WDG Promet" вимагає додаткової оплати 7%, щоб ми могли забезпечити товар, у цьому випадку ми можемо доставити його протягом 60 днів. Якщо ні, то компанія готова повернути отриману заставу", - повідомив Зубак міноборони.

Попри це, передоплату Україні не повернули - "WDG Promet" заявила, що одна з кредитних спілок незаконно заволоділа коштами компанії.

"Кредитна спілка в особі Каміля Бахбуха незаконно заволоділа нашими коштами в сумі 2,2 мільйона євро та 30 мільйонів чеських крон, які невідома особа зняла з наших готівкових рахунків за допомогою підроблених платіжних доручень", - заявив Зубак у листі українським ЗМІ та додав, що Бахбух обдурив "WDG Promet" ще на 1,938 млн євро через "Somecs Institute".

Зубак стверджує, що "WDG Promet" не видавала розпорядження про зняття та переказ коштів і що він, як підписант, на той момент перебував в іншій країні. За його словами, ця сума відповідає передоплаті за боєприпаси, яку компанія отримала від Міноборони України та компанії "Sevotech".

Покупка компанії "Vitezit"

Раніше Zurnal вже проводив розслідування щодо походження коштів, за які був куплений "Vitezit".

"Керівник "Vitezit" подав до суду платіжну квитанцію на 5,5 млн євро, яку від імені "WDG Promet" сплатив кредитний фонд із Чехії "Podnikatelská družstevní zálazna", кредитний фонд із Чехії", - наводить цитату видання.

Власники "WDG Promet" стверджують, що кредитний фонд забрав кошти, оскільки, за їхніми словами, угода щодо купівлі "Vitezit" не була дотримана. Сам же Зубак подав до суду за нібито несанкціоноване зняття грошей з рахунку кредитним фондом.

Але пізніше, 30 червня, на рахунку "Vitezit" знову "з'явилися" гроші. Зазначається, що сума відповідає вартості "Vitezit" та авансу, який Україна сплатила "WDG Promet" за контрактне озброєння, яке не отримала.