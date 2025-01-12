"Сліпа пляма" Заходу в поглядах на Росію
За всієї поваги до Бориса Джонсона, він у питанні Росії ще більший f***ing idiot, ніж Путін
Путін принаймні чітко розуміє, що його імперія ще жива, тому й бореться щосили за її подальше виживання.
А Борис Джонсон виходить з поширеної на Заході абсолютно ідіотської презумпції, що Росія в кордонах 1991 року — це вже ніяка не імперія, а імперією вона стає тільки коли починає зазіхати на територію сусідніх держав.
Саме це припущення було й досі є основною "сліпою плямою" політиків Заходу в їхніх поглядах на Росію.
Саме тому їхня політика стосовно Росії досі принципово схиблена і гарантовано не може привести до бажаного ними результату.
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Але побачити речі, як вони є, вони принципово відмовляються. Бо це: а) надто невигідно і б) надто ламає вже давно усталену картину їхнього світу.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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