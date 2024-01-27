Чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу" викрили на розкраданні 1,5 млрд гривень

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ. За даними слідства, до оборудки причетні колишні та чинні високопосадовці Міноборони України, а також очільники афілійованих компаній.

У серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю гуртової партії артснарядів з постачальником озброєнь "Львівський арсенал". Після цього Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

"Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Однак та не відправила жодного артснаряду до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах. Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків", - пише СБУ.

Співробітники СБУ задокументували схему розкрадання державних коштів та встановили всіх осіб, причетних до оборудки. Викрадені кошти вже арештовані, вирішується питання щодо їх повернення до бюджету України.

Фото: СБУ

Хто отримав підозру

За матеріалами СБУ, 5 фігурантам провадження повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (прим. - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

Підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.

Фото: СБУ

СБУ затримала одного із фігурантів на спробі виїхати за межі України, тож наразі він перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми, з конфіскацією майна.

Довідково. ч. 2 ст. 2 КК України: "Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

Фото: СБУ